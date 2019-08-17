Padrino firma acuerdo que permite calado de buques de Rusia en puertos venezolanos - Runrun

EL MINISTRO DE DEFENSA, VLADIMIR PADRINO LÓPEZ, informó desde Moscú la firma de un acuerdo entre Venezuela y Rusia que permitirá el calado de buques de esa nación en las costas venezolanas y viceversa.
“Esto va a incrementar este relacionamiento. Ya hemos experimentado este tipo de intercambios con aviones, bombarderos rusos tipo Túpolev”, apuntó el titular de Defensa, quien amplió que el pacto abarca otras áreas.
“Con el objetivo de mantener una relación dinámica y fuerte, hemos firmado nuevos acuerdos de cooperación con la Federación de Rusia. Esto se traducirá en más intercambio en materia de educación, capacitación y ejercicios combinados en los ámbitos terrestres, acuáticos y aéreos”, publicó Padrino López en su cuenta en Twitter.
En marzo pasado, dos aeronaves rusas llegaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en Vargas, cargados de equipos y funcionarios de ese país: se trató de un avión Ilyushin Il-62M, con matrícula RA-86496, y capacidad para 186 pasajeros, además de un Antonov An-124, de matrícula RA-82035.
Tanto el material como los pasajeros arribaron “para honrar contratos de carácter técnico militar”, informaron en aquel momento fuentes de la Embajada rusa en Caracas a la agencia Sputnik.
“Rusia tiene varios contratos que ya están en proceso de cumplimiento, contratos de carácter técnico militar, y hacen varios vuelos y traen varias cosas”, agregó la fuente. “(Los vuelos) no tienen nada de misteriosos”, añadió.
Las fuerzas armadas venezolanas han adquirido a lo largo de los años aviones cazas, helicópteros artillados, tanques, vehículos blindados, misiles, bombas, cañones y armas rusas. Además, poseen sistemas antibalísticos y defensas antiaéreas provenientes de esa nación.
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