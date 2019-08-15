MonitorDeVictimas | Miembro de la FAES asesinó a joven que hirió a su sobrino - Runrun

Jhonny Díaz asistió a una fiesta en Filas de Mariche. Cuando amaneció, discutió con un amigo que era sobrino de un FAES. Tras salir perdiendo en una pelea con objetos cortantes, el joven fue en búsqueda de su tío. El funcionario fue al local, donde mató a Johnny de tres disparos
@Daigalaviz / Foto Carlos Ramírez
JHONNY DÍAZ, DE 30 AÑOS DE EDAD, la mañana del pasado domingo, aproximadamente a las 7:30 am, se encontraba en una fiesta en el sector El Pinche, en Filas de Mariche, municipio Sucre. El licor hizo efecto y empezó a discutir con un amigo. Primero fue de palabra, pero luego quebraron botellas y comenzaron a herirse.
Los familiares de Jhonny, quienes pidieron omitir sus nombres, cuentan que el hombre “ganó la pelea”. “Él fue quien dejó más herido a su amigo“, dice uno de ellos. Luego el amigo se fue a su casa. Ambos residen a una distancia similar del local donde había ocurrido la riña.
El amigo no regresó, pero fue en búsqueda de un tío, a quien los familiares describen como un funcionario de las FAES. Al recibir la queja de su sobrino, el hombre fue hasta el local de la fiesta, tomó a Jhonny por el cuello y le disparó tres veces en la cara.
La víctima fue trasladada por sus conocidos al hospital Domingo Luciani, pero llegó sin signos vitales.
La familia de Jhonny denuncia que el funcionario llamó a una comisión de las FAES que se presentó en el lugar, colectó los casquillos de las balas y limpió la escena del homicidio. Detallan que unos vecinos informaron del hecho al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), pero cuando estos acudieron ya no había qué levantar. Además, presuntamente, los vecinos no quisieron declarar sobre lo que sucedió.
Jhonny se ganaba la vida como mecánico de motocicletas. Actualmente no trabajaba en un taller como empleado fijo, pero atendía vehículos afuera de su vivienda. Deja cuatro hijos menores de edad y era el menor de un matrimonio de cuatro. Uno de sus hermanos mayores también fue asesinado por funcionarios de la FAES.
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