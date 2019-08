Maduro evade sanciones de EE.UU. a través de plataforma offshore en Malta - Runrun

EL GOBIERNO DE NICOLÁS MADURO utiliza el Hurds Bank, una plataforma offshore ubicada al este de Malta, para realizar transferencias de productos petroleros, con el propósito de mantener a flote la industria petrolera venezolana, reveló el diario Times of Malta.

“Se ha establecido una red informal de barco a barco frente a Malta en la que los productos se transfieren mar adentro a grandes petroleros, que luego se dirigen a los puertos venezolanos”, dijo una fuente de la industria petrolera a Times of Malta.

De acuerdo con el diario maltés, la información viene a confirmar el informe publicado en junio por el centenario diario Lloyds List, que desde junio rastreó al menos 10 petroleros con productos que realizaban transferencias de barco a barco en aguas de Malta.

Según Lloyds List, se han enviado a Venezuela alrededor de 400.000 toneladas de productos refinados desde principios de junio.

Hurds Bank, conocido por su actividad en el campo de petróleo y gas, no siempre legal, está fuera de las aguas territoriales y no está bajo la jurisdicción directa de Malta, añade la nota del Times of Malta publicada el sábado 10 de agosto.

Las sanciones petroleras de Estados Unidos contra Venezuela entraron en vigor el 28 de abril y forman parte de una batería de restricciones que el gobierno de Donald Trump ha impuesto al gobierno de Nicolás Maduro, en un intento por echarlo del poder.

Lee aquí la nota completa de Times of Malta

