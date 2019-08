Diosdado Cabello reconoce que decisión de regresar a Barbados depende de Maduro - Runrun

El primer vicepresidente de la asamblea constituyente, Diosdado Cabello, reconoció el sábado 10 de agosto que el regreso de los representantes del oficialismo a la mesa de negociación en Barbados depende del gobernante Nicolás Maduro.

Durante una movilización en rechazo a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos, Cabello dijo que la decisión de no asistir a las reuniones pactadas para el jueves 8 y viernes 9 obedeció a una cuestión de “dignidad”.

“Ya será el presidente Maduro quien decida cuando se incorporan de nuevo”, aseguró el también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Nosotros no tenemos que rendirle cuentas a ningún imperio sobre ese diálogo, solo a este pueblo, dijo el constituyente, que además acusó a la oposición de utilizar los diálogos y negociaciones como un “elemento de presión. Se paraban y levantaban cada vez que los llamaba Estados Unidos (…) Ahora no los llamaron a ellos, ahora nos levantamos nosotros”.

Además calificó a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y que se juramentó como mandatario encargado en enero, como un “cero a la izquierda, un cero absoluto. Él no tiene la más mínima idea de lo que pasó y por eso dio unas declaraciones que ahora entre ellos se lo están comiendo vivo”.

A juicio de Cabello, el parlamentario puede “hacer el llamado que quiera, pero a estas alturas ni su propia gente le para. Es triste, después de todo el apoyo que le dio Estados Unidos y ya ni le paran”.

Sobre las sanciones impuestas por el mandatario Donald Trump, dijo que solo es una de la “figura de las más perversas que ha puesto el imperialismo al frente, porque quizás Trump se va el año que viene y podría venir alguien peor”.

“El acto de tratar de rendir a un pueblo por hambre es un ataque genocida, propio de una mente genocida. Evidentemente no conocen al pueblo venezolano, no nos rendimos, le decimos al imperialismo de frente lo que hay que decirle”, sentenció el constituyente, quien pidió a los chavistas movilizarse y formar contra esta orden ejecutiva.

También señaló que si desde Estados Unidos «quieren hablar con un presidente aquí en Venezuela que hablen con Nicolás Maduro, ese es el único presidente de Venezuela».

Cabello también criticó a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que se pronunció recientemente contra la sanciones. Dijo sentirse «sorprendido», aunque indicó que la respuesta de la exmandataria chilena es de “hipocresía”.

“Cuando estos organismos no tengan a pusilánimes al frente de estos organismos les creemos. Mientras tengan a gente como Bachelet, no les creemos, no tiene sentido. Solo hacen informes para dejar bien al imperialismo”.

Desde que Donald Trump asumió la presidencia de EEUU ha aplicado diversas sanciones a funcionarios del régimen venezolano por su implicación en actos de corrupción, narcotráfico y violación de los derechos humanos. Además, se han aplicado restricciones a ciertos sectores económicos como la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) o el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta última sanción, del lunes 5 de agosto, establece el congelamiento de los bienes y activos del Gobierno de Venezuela en territorio estadounidense y se prohíbe cualquier tipo de transacción con la administración Maduro; a excepción de importación de alimentos y medicinas. Las operaciones de empresas privadas que no hayan tenido negocios con el régimen también están exentas de esta medida.

