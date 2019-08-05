Cuidadanía en Acción: van 620 muertes relacionadas a la ingesta de harinas y alcohol artesanal en un año - Runrun

LA LISTA DE PRODUCTOS ARTESANALES que han aparecido en el mercado gracias a la crisis es larga, pero con ella también se ha incrementado de manera alarmante las intoxicaciones ocasionadas por productos manufacturados sin ningún tipo de control sanitario.
Aunque por parte del Estado no hay cifras oficiales sobre los fallecimientos por intoxicaciones tras consumir este tipo de alimentos, Ciudadanía en Acción tiene un registro de “unas 620 muertes relacionadas a la ingesta de harinas y alcohol artesanal entre mayo de 2018 y mayo de 2019. De esta cantidad, el alcohol representa más de 65% de las muertes”.
Un estudio adelantado por la organización no gubernamental Ciudadanía en Acción, revela que en el último año las intoxicaciones alimentarias crecieron 600%, básicamente por el consumo de alimentos artesanales.
Harina de maíz, cervezas, licores varios, mantequilla, queso crema, mayonesa, salsa de tomate, café, arroz y panes son los principales productos que han emergido de la crisis
Edison Arciniegas, sociólogo y director ejecutivo de la ONG enfocada en los derechos sociales y la seguridad alimentaria, detalló que son tres los rubros artesanales que repuntan como causantes de estas intoxicaciones: las harinas de maíz, los licores de caña asociados al cocuy y las cervezas.
Aunque la tríada tiene responsabilidad en el alza de la morbilidad, Arciniegas afirma que la letalidad corre por cuenta de los licores. “Hay intoxicaciones alimentarias por el consumo de harinas, pero estas no están generando los mismos niveles de muerte que se dan por el consumo de licores supuestamente artesanales, que son bebidas mal destiladas”, dijo.
Aunque los casos de muertes por consumo de alimentos artesanales no es tan alta como los registrados por licores y bebidas alcohólicas, la Cámara que agrupa a los industriales de bebidas remienda a los consumidores adquirir los productos en tiendas autorizadas, evitar la compra de los mismos a través de redes sociales y revisar los permisos sanitarios para evitar males mayores.
*Vea el reportaje completo de Luna Perdomo en TalCual
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