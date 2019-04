Juan Guaidó recorrió el este y oeste de Caracas como parte de la Operación Libertad - Runrun

JUAN GUAIDÓ, PRESIDENTE ENCARGADO de Venezuela, realizó un recorrido por el oeste y este de Caracas como parte de la Operación Libertad anunciada para este miércoles con el propósito de exigir el cese de la usurpación.

Los ciudadanos que acataron el llamado para salir a protestar en contra de los servicios públicos se concentraron en varios puntos de la capital como Altamira, Caricuao, Santa Mónica, Candelaria, Terrazas del Club Hípico, El Cafetal, El Paraíso, Bello Monte, El Hatillo.

“Ya cesó la usurpación en la OEA, pronto se cesará en el país. Nuestra lucha es firme y en las calles de Venezuela, hasta que logremos la libertad. No podemos cantar victoria hasta que cese la usurpación y tengamos agua y luz”, fue el mensaje del presidente (E).

Guaidó aseguró que “la única posibilidad del régimen es salir del poder, porque no será voluntario”. Guaidó calificó que el racionamiento anunciado por Nicolás Maduro es un control social en el país.

Expresó que no pidan a los venezolanos no soñar con una mejor Venezuela y tampoco exigir sus derechos. Juan Guaidó reiteró que el problema de la sociedad no es solo el agua y la luz. “El cese de la usurpación no se va a concentrar si viene la luz y el agua”, afirmó en la concentración con los vecinos de Caurimare.

“Sabemos que en la FAN hay descontento, tenemos que exigirles que se pongan del lado de nosotros, de la Constitución. Esta lucha es firme y hasta lograr la libertad”, agregó.

Fotos del recorrido por Caracas de Juan Guaidó:

Llegamos a #Caricuao y seguimos organizándonos para la #OperaciónLibertad. Debemos continuar la protesta, la conformación de los Comités de Ayuda y Libertad y exigir el cese de la usurpación. Nuestra lucha es firme, por la libertad y el futuro de todos. #ProtestaPorVenezuela pic.twitter.com/mqxg9l6ZOX — Juan Guaidó (@jguaido) April 10, 2019

#SanMartín es una muestra de que sigue creciendo la movilización y el amor por Venezuela. No podemos descansar hasta organizarnos cuadra por cuadra. Debemos estar listos para ir juntos a exigir el cese de la usurpación donde nos corresponde hacerlo. #ProtestaPorVenezuela pic.twitter.com/qI17ml1rRR — Juan Guaidó (@jguaido) April 10, 2019

Nadie doblegará el espíritu indomable de #Caurimare y toda Venezuela. Los únicos que hoy tienen miedo están en Miraflores. Hemos dado los pasos correctos hacia nuestra libertad. Ahora les pido que me acompañen en esta ruta por lograr el cambio definitivo. #ProtestaPorVenezuela pic.twitter.com/FwkrTp4NaT — Juan Guaidó (@jguaido) April 10, 2019

#BelloMonte ha entendido que la organización y movilización es lo que nos sacará de esta tragedia. No les exijamos nada a quienes no pueden poner ni la luz, vamos a exigirles a nuestros funcionarios públicos que se pongan del lado de su familia y su país. #ProtestaPorVenezuela pic.twitter.com/1LoqTjiLGG — Juan Guaidó (@jguaido) April 10, 2019

#Caurimare también alza su voz en protesta contra aquellos que mantienen usurpado el poder y los servicios públicos ¡Seguimos organizados y en la calle! #ProtestaPorVenezuela pic.twitter.com/x1nmVPq5Yp — Juan Andrés Mejía (@JuanAndresMejia) April 10, 2019

Junto a los vecinos de #Guaicay y #LosSamanes protestando por la falta de servicios, sobretodo el servicio del agua que desde semanas no llega a estas zonas #ProtestaPorVenezuela pic.twitter.com/yf71BMBcxd — Juan Andrés Mejía (@JuanAndresMejia) April 10, 2019

*Con información de El Nacional

