Juan Guaidó recorrió el este y oeste de Caracas como parte de la Operación Libertad - Runrun

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Juan Guaidó recorrió el este y oeste de Caracas como parte de la Operación Libertad

Redacción Runrun.es10 abril, 20192min49

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JUAN GUAIDÓ, PRESIDENTE ENCARGADO de Venezuela, realizó un recorrido por el oeste y este de Caracas como parte de la Operación Libertad anunciada para este miércoles con el propósito de exigir el cese de la usurpación.

Los ciudadanos que acataron el llamado para salir a protestar en contra de los servicios públicos se concentraron en varios puntos de la capital como Altamira, Caricuao, Santa Mónica, Candelaria, Terrazas del Club Hípico, El Cafetal, El Paraíso, Bello Monte, El Hatillo.

“Ya cesó la usurpación en la OEA, pronto se cesará en el país. Nuestra lucha es firme y en las calles de Venezuela, hasta que logremos la libertad. No podemos cantar victoria hasta que cese la usurpación y tengamos agua y luz”, fue el mensaje del presidente (E).

Guaidó aseguró que “la única posibilidad del régimen es salir del poder, porque no será voluntario”. Guaidó calificó que el racionamiento anunciado por Nicolás Maduro es un control social en el país.

Expresó que no pidan a los venezolanos no soñar con una mejor Venezuela y tampoco exigir sus derechos. Juan Guaidó reiteró que el problema de la sociedad no es solo el agua y la luz. “El cese de la usurpación no se va a concentrar si viene la luz y el agua”, afirmó en la concentración con los vecinos de Caurimare.

“Sabemos que en la FAN hay descontento, tenemos que exigirles que se pongan del lado de nosotros, de la Constitución. Esta lucha es firme y hasta lograr la libertad”, agregó.

Fotos del recorrido por Caracas de Juan Guaidó: 

*Con información de El Nacional

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