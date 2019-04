John Bolton: “Maduro debe aceptar la oferta de amnistía de Guaidó” - Runrun

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, indicó que Nicolás Maduro debería aceptar la oferta de amnistía de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional.

“Maduro debe escuchar las voces en auge del pueblo venezolano, aceptar la oferta de Amnistía del presidente interino Guaidó, y destacar el camino de una transición democrática en Venezuela. El mundo está observando”, escribió Bolton en Twitter el sábado 6 de abril.

Bolton también acusó al régimen cubano de ser un “cómplice principal” del gobernante Nicolás Maduro, y advirtió de que EEUU está “preparado para exigir responsabilidades” a quien apoye la represión en el país.

“El régimen cubano ha servido de cómplice principal al robo por parte de Maduro de la riqueza y los recursos venezolanos, y es copartícipe en la crisis humanitaria de Venezuela”, añadió Bolton en otro tuit.

Maduro must listen to the booming voices of the Venezuelan people, accept Interim President Guaido’s offer of amnesty, and stand out of the way of a democratic transition in Venezuela. The world is watching. pic.twitter.com/SsBYuG0zgb

The Cuban regime has served as a primary accomplice to Maduro’s theft of Venezuela’s wealth & resources, and is complicit in Venezuela’s humanitarian crisis. The U.S. is prepared to hold accountable any country or company that facilitates the repression of the Venezuelan people.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) April 6, 2019