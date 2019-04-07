 John Bolton: “Maduro debe aceptar la oferta de amnistía de Guaidó” - Runrun
Lo último
   

Buscar

John Bolton: “Maduro debe aceptar la oferta de amnistía de Guaidó”

El Pitazo7 abril, 20191min1

Artículos Relacionados

Noticias

Foro Penal: Técnicos de sonido de la Operación Libertad siguen detenidos

Noticias

Luis Almagro reiteró respaldo a Roberto Marrero a 21 días de su detención

NoticiasTop 5

Declaración de Padrino sobre colectivos provoca respuesta de John Bolton

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, indicó que Nicolás Maduro debería aceptar la oferta de amnistía de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional.

“Maduro debe escuchar las voces en auge del pueblo venezolano, aceptar la oferta de Amnistía del presidente interino Guaidó, y destacar el camino de una transición democrática en Venezuela. El mundo está observando”, escribió Bolton en Twitter el sábado 6 de abril.

Bolton también acusó al régimen cubano de ser un “cómplice principal” del gobernante Nicolás Maduro, y advirtió de que EEUU está “preparado para exigir responsabilidades” a quien apoye la represión en el país.

“El régimen cubano ha servido de cómplice principal al robo por parte de Maduro de la riqueza y los recursos venezolanos, y es copartícipe en la crisis humanitaria de Venezuela”, añadió Bolton en otro tuit.

 

Post Views: 1

Enviar Comentarios

anteriorJuegos de Tronos, por Tony Bianchi

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios