Muere vigilante de 50 años por una bala perdida en la Cota 905 - Runrun

JUAN CARLOS RETERSILLO TENÍA 50 años de edad y era el sostén económico de su hogar, pero la delincuencia en una de las capitales más violentas del mundo acabó con su vida el pasado sábado 30 de marzo. La víctima se encontraba en la avenida Guzmán Blanco, adyacente al colegio La Sucre, en la Cota 905, a las 4:30 p.m. cuando ocurrió el hecho.

“Fue a comprar unos tomates para la casa y, en eso, unos niños que volaban papagayos, gritaron que había caído un hombre”, dijo un familiar que prefirió resguardar su identidad. Los vecinos que estaban en el lugar manifestaron que vieron a dos jóvenes en una moto y que “echaron tiros al aire”. Una de esas balas ocasionó la muerte de Juan Carlos, quien era vigilante en el centro comercial Multiplaza Victoria, ubicado en la avenida Nueva Granada.

En los últimos seis meses, entre septiembre de 2018 y febrero de este año, 16 venezolanos murieron en línea de fuego o por una bala perdida en Distrito Capital y Miranda, de acuerdo con cifras de Monitor de Víctimas.

“Él nació, se crió y vivió aquí toda su vida. No tenía problema con nadie. Es de esas tragedias que ocurren y no tienen explicación”, agregó el familiar. Al mismo tiempo señaló que, a su juicio, la violencia en la Cota 905, ha disminuido. “No sabemos. Pero no hay operativos policiales, ni ajusticiamientos. Los malandros también están tranquilos”, comentó.

La Cota 905 es una de las zonas más peligrosas en Caracas. El 25 de agosto de 2017 fue declarada por el Gobierno como “zona de paz”, lo que implicaba que funcionarios policiales no podían ingresar a la localidad a realizar operativos a cambio de que los delincuentes de la zona no cometieran crímenes. No obstante, quince días después del acuerdo, fue asesinado un joven prospecto del baloncesto, secuestraron a un empleado de la Embajada de Estados Unidos y, posteriormente, al hijo de un general de la Guardia Nacional Bolivariana.

Juan Carlos Retersillo vivía en el barrio San Miguel de la Cota 905 junto con su mamá y su hermana. Deja a una hija de 29 años. Monitor de Víctimas registró 47 homicidios en la Cota 905 entre julio de 2017 y febrero 2019.

