Dos aviones de la Fuerza Aérea de Rusia aterrizaron en Maiquetía con militares y cargamentos - Runrun

ESTE SÁBADO 23 DE MARZO aterrizaron dos aviones de la Fuerza Aérea de Rusia en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía con 99 militares al mando del ministro de la Defensa del país mayor Gral. Vasilly Tonkoshkurov. El hecho lo dio a conocer en su cuenta de Twitter el periodista Javier Mayorca.

Estos fueron recibidos en la rampa presidencial por la directora de Asuntos Internacionales e Integración, Marianny Mata. Minutos después de su llegada, también llegó al terminal un carguero ruso con 35 toneladas de materiales, pertenecientes al contingente que recién había desembarcado. En la comitiva de recepción estaba la Embajada Rusa y el GB Edgar Colina Reyes.

El usuario de Twitter, Yoruk Isik (@YorukIsik), publicó la ruta de ambas aeronaves, mostrando todo el trayecto que recorrieron hasta finalmente arribar a Venezuela.

Es importante resaltar, que no es la primera vez que aterrizan aviones proveniente de la nación europea a territorio venezolano, ya que en diciembre de 2018, se presenciaron bombarderos rusos Tupolev-160, mejor conocidos por los pilotos de ese país como el ‘Cisne Blanco‘.

Estos portadores de bombas nucleares, sobrevolaron las islas Las Aves y La Tortuga e hicieron prácticas militares en Maracay.

