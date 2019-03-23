Suspendida reunión del BID porque China se negó a admitir al representante de Guaidó - Runrun

EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) canceló una reunión que se realizaría en China la próxima semana debido a que Beijing se negó a aceptar al representante venezolano designado por Juan Guaidó ante la entidad financiera.
Fuentes dijeron a Reuters que la decisión fue tomada por la junta del BID debido a la negativa de China a cambiar de opinión.
El día anterior, Estados Unidos amenazó con no participar en la reunión si China no garantizaba otorgarle una visa al designado por Guaidó, Ricardo Hausmann, para participar en el 60° aniversario de la entidad.
Según las fuentes, la junta le otorgará a los miembros países un plato de 30 días para votar para reagendar el encuentro en una locación diferente.
China había advertido con anterioridad la intención de Estados Unidos de llevar la “desgracia” al encuentro anual del BID tras amenazar con no asistir si no permitían el ingreso de Hausmann.
La intención de China era “despolitizar” la reunión al no invitar, ni al representante de Guaidó ni al de Nicolás Maduro. A lo que Estados Unidos respondió, con una postura férrea, que junto a sus aliados internacionales retiraría el quórum con sus aliados regionales.
El pasado viernes 15 de marzo se confirmó que Hausmann sería reconocido como representante de Venezuela, a través de una resolución emitida por el BID. En el mismo documento, se expulsó al gobernador designado por Maduro, Oswaldo Pérez.
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