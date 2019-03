Las 9 noticias económicas más importantes de hoy #18Mar - Runrun

Alvarado: Ocho toneladas de oro que sacaron del BCV aparecieron incompletas en Uganda

El diputado de la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado denunció a través de su cuenta en Twitter que las ocho toneladas de oro que sacaron del Banco Central de Venezuela antes del 23 de febrero aparecieron en Uganda “incompletas”. Asegura que “faltan 0,6 toneladas y están retenidas por contrabando.” Descifrado

Dicom negocia $1.031.377,73 en la subasta 114

El sistema de mercado cambiario negoció este viernes $1.031.377,73 en la subasta 114 del Dicom, de acuerdo con datos del Banco Central de Venezuela.Un total de 19 empresas pactaron $839.132, mientras 314 personas naturales obtuvieron 48.234,51 euros y 137.629,75 dólares, para un total de $192.245,73, calculados a una tasa de 1,1323 dólares por euro. Las empresas que más dólares compraron en la jornada fueron Telefónica con $250.000, seguida de Sistemas Timetrac con $250.000 (ambas para importar productos terminados) y Tecnología AVA con $123.000, para importación de repuestos. Banca y Negocios

AVEX considera que desabastecimiento de bienes y servicios se agravará

La Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX) emitió un comunicado en el que le plantea a las empresas exportadoras una serie de recomendaciones, ante la agudización de la crisis económica – social del país – profundizada por el colapso del sistema eléctrico nacional y sus efectos directos en la prestación de servicios de agua, transporte público y de carga, y el funcionamiento de la administración pública, lo cual incide en la profundización de la caída de producción de bienes y servicios, y una mayor contracción del mercado interno. Descifrado

Pdvsa podría desviar petróleo venezolano de EEUU a Rusia u otros países, según Quevedo

Manuel Quevedo dijo el lunes que la estatal petrolera Pdvsa podría desviar a Rusia u otros países el petróleo inicialmente destinado a Estados Unidos. En declaraciones dadas en una reunión en Bakú, Azerbaiyán, con ministros de petróleo de la OPEP y algunos productores que no pertenecen al cártel, Quevedo dijo también que el generador de la principal terminal petrolera de Venezuela, Jose, se encuentra operando después de un apagón que detuvo las exportaciones de crudo la semana pasada. La Patilla

Otra empresa prestadora de servicios de operación de buques tanqueros da por terminados sus contratos con Pdvsa

Una segunda empresa marítima le notificó a la estatal Petróleos de Venezuela, que terminaría todos los contratos de fletamento con la compañía como resultado de las sanciones de EE. UU. , según un documento interno y una persona familiarizada con el asunto. McQuilling Partners Inc., con sede en EE. UU., que proporcionó a PDVSA cuatro buques tanqueros contratados, se unió al operador alemán de buques Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) en el retiro de la prestación de servicios de envío de petróleo a PDVSA.

Cuba enfrenta crisis petrolera mientras Venezuela se desmorona

Cuando el líder de la oposición de Venezuela, Juan Guaido, dijo esta semana que había decretado la suspensión de todos los envíos de petróleo crudo a Cuba, explicó la medida durante el apagón masivo que sumió a gran parte de Venezuela en la oscuridad. Sin embargo, el llamado a cerrar el grifo para Cuba puede reaparecer, esta vez como un objetivo más permanente en la agenda de la oposición. La Patilla

Arabia Saudita cree que la Opep extenderá recortes de producción hasta el final de 2019

Arabia Saudita dijo el domingo que la tarea de la OPEP para reequilibrar el mercado petrolero está lejos de terminar, ya que los inventarios globales siguen subiendo pese a las duras sanciones de Estados Unidos sobre Irán y Venezuela, por lo que podría tener que extenderse durante la segunda mitad de 2019. La Patilla

Aruba reanudará remodelación de refinería tras exención de sanciones estadounidenses

ruba reanudará un proyecto de remodelación en una refinería de 209.000 barriles por día (bpd), una unidad de Citgo Petroleum Corp, dijo el domingo la primera ministra de la isla, después de un cambio en las sanciones sobre la petrolera la semana pasada. Estados Unidos impuso sanciones en enero a la petrolera estatal venezolana PDVSA, para presionar por la salida de Nicolás Maduro, que no es reconocido por Estados Unidos y otros 50 países como legítimo de la nación petrolera. La Patilla

Los problemas petroleros de Venezuela se están intensificando (informe Poten & Partners)

Dice la nota que una ilustración de los graves problemas que enfrenta Venezuela fue el reciente apagón generalizado. No en vano, no hubo consenso sobre qué causó el apagón. El gobierno de Maduro culpó al sabotaje de “delincuentes” de derecha, mientras que la oposición dijo que la incompetencia del régimen actual era la causa principal del problema. Las sanciones estadounidenses introducidas el 28 de enero, que prohíben a las empresas e individuos estadounidenses tratar con la petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA), han golpeado duramente al país, dice Poten & Partners en su nota “Lights Dimming For Venezuela”. La Patilla

PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMy9wZXRyb3NhbmZlbGl4LmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NjMxMC9kaXB1dGFkby1icml0by1jb25maXJtYS1kZXRlbmNpb24tZGUtdHJhYmFqYWRvcmVzLXBldHJvLXNhbi1mZWxpeC1lbi1zZWJpbi1lbC10aWdyZS8iIHRpdGxlPSJEaXB1dGFkbyBCcml0byBjb25maXJtYSBkZXRlbmNpw7NuIGRlIHRyYWJhamFkb3JlcyBQZXRybyBTYW4gRsOpbGl4IGVuIFNlYmluIEVsIFRpZ3JlIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+YW56b8OhdGVndWk8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NjMxMC9kaXB1dGFkby1icml0by1jb25maXJtYS1kZXRlbmNpb24tZGUtdHJhYmFqYWRvcmVzLXBldHJvLXNhbi1mZWxpeC1lbi1zZWJpbi1lbC10aWdyZS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5EaXB1dGFkbyBCcml0byBjb25maXJtYSBkZXRlbmNpw7NuIGRlIHRyYWJhamFkb3JlcyBQZXRybyBTYW4gRsOpbGl4IGVuIFNlYmluIEVsIFRpZ3JlPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMi9vcGVwLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NjE1Ny9sYXMtOS1ub3RpY2lhcy1lY29ub21pY2FzLW1hcy1pbXBvcnRhbnRlcy1kZS1ob3ktMTVtYXIvIiB0aXRsZT0iTGFzIDkgbm90aWNpYXMgZWNvbsOzbWljYXMgbcOhcyBpbXBvcnRhbnRlcyBkZSBob3kgIzE1TWFyIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+ZWNvbm9tw61hPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzYxNTcvbGFzLTktbm90aWNpYXMtZWNvbm9taWNhcy1tYXMtaW1wb3J0YW50ZXMtZGUtaG95LTE1bWFyLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkxhcyA5IG5vdGljaWFzIGVjb27Ds21pY2FzIG3DoXMgaW1wb3J0YW50ZXMgZGUgaG95ICMxNU1hcjwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDMvY2l0Z28uanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zNzU3NDEvY2l0Z28tZW4tZWwtb2pvLWRlbC1odXJhY2FuLXBvci1qb3NlLXRvcm8taGFyZHkvIiB0aXRsZT0iQ0lUR08gZW4gZWwgb2pvIGRlbCBodXJhY8OhbiwgcG9yIEpvc8OpIFRvcm8gSGFyZHkiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5DaXRnbzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zNzU3NDEvY2l0Z28tZW4tZWwtb2pvLWRlbC1odXJhY2FuLXBvci1qb3NlLXRvcm8taGFyZHkvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Q0lUR08gZW4gZWwgb2pvIGRlbCBodXJhY8OhbiwgcG9yIEpvc8OpIFRvcm8gSGFyZHk8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyL0J1cXVlUGV0cm9sZXJvXy5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzU3MzUvcGR2c2EtZGVjbGFyYS1lbWVyZ2VuY2lhLXRyYXMtZGV2b2x1Y2lvbi1kZS12YXJpb3MtYnVxdWVzLXBldHJvbGVyb3MvIiB0aXRsZT0iUGR2c2EgZGVjbGFyYSBlbWVyZ2VuY2lhIHRyYXMgZGV2b2x1Y2nDs24gZGUgdmFyaW9zIGJ1cXVlcyBwZXRyb2xlcm9zIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QnVxdWVzPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzU3MzUvcGR2c2EtZGVjbGFyYS1lbWVyZ2VuY2lhLXRyYXMtZGV2b2x1Y2lvbi1kZS12YXJpb3MtYnVxdWVzLXBldHJvbGVyb3MvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+UGR2c2EgZGVjbGFyYSBlbWVyZ2VuY2lhIHRyYXMgZGV2b2x1Y2nDs24gZGUgdmFyaW9zIGJ1cXVlcyBwZXRyb2xlcm9zPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNy8wNi9QZHZzYV9wZXRyb8yBbGVvLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NTY0MC9iYW5jby1ydXNvLWdhenByb21iYW5rLWNvbmdlbGEtbGFzLWN1ZW50YXMtZGUtbGEtdmVuZXpvbGFuYS1wZHZzYS8iIHRpdGxlPSJCYW5jbyBydXNvIEdhenByb21iYW5rIGNvbmdlbGEgbGFzIGN1ZW50YXMgZGUgbGEgdmVuZXpvbGFuYSBQRFZTQSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkdvYmllcm5vIHJ1c288L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NTY0MC9iYW5jby1ydXNvLWdhenByb21iYW5rLWNvbmdlbGEtbGFzLWN1ZW50YXMtZGUtbGEtdmVuZXpvbGFuYS1wZHZzYS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5CYW5jbyBydXNvIEdhenByb21iYW5rIGNvbmdlbGEgbGFzIGN1ZW50YXMgZGUgbGEgdmVuZXpvbGFuYSBQRFZTQTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2Pg==