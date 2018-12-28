Gobierno ocupa planta fabricadora Goodyear Venezuela - Runrun

SEGÚN LA GACETA OFICIAL 41.552 CON FECHA 26 DE DICIEMBRE, fue publicada la resolución del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo que indica la “ocupación inmediata” de la planta fabricadora Goodyear Venezuela, ubicada en la Carretera Nacional Los Guayos, Valencia, estado Carabobo.
El pasado 10 de diciembre los trabajadores de la empresa denunciaron que la planta había sido cerrada.
El secretario del sindicato Jorge Rodríguez informó que los trabajadores recibieron un documento que detallaba que obtendrían 10 cauchos como parte de su compensación por los años de servicio, así lo informan medios nacionales.
En la gaceta se hace el llamado a los trabajadores para que regresan a sus labores y lograr el “reinicio de las actividades productivas”.
El Gobierno Nacional informó que solicitaría al Ministerio Público iniciar una investigación penal contra los propietarios y responsables de la empresa Goodyear de Venezuela.
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