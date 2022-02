MonitorDeVíctimasCaracas | Masacre de la PNB en Petare deja 11 muertos - Runrun

Al menos once personas, diez hombres y una mujer, resultaron muertas en un operativo implementado por funcionarios adscritos a la Policía Nacional Bolivariana los días lunes 31 de enero, martes 1 y miércoles 2 de febrero, en los sectores 5, 6, 7 y 9 del barrio José Félix Ribas de Petare, en el municipio Sucre del estado Miranda, donde opera la megabanda del delincuente conocido como Wilexis.

La operación empezó el pasado lunes 31 de enero en el sector 6 y se prolongó hasta este miércoles 2 de febrero. Según informaciones policiales, los funcionarios buscaban a integrantes de las bandas de Wilexis Alexander Acevedo Monasterios y Los Chicorrios, que en las últimas semanas han sostenido enfrentamientos por el control de uno de los barrios más grandes del país.

En la morgue se reportó el ingreso de 11 cadáveres, todos provenientes del hospital Domingo Luciani de El Llanito, hasta donde fueron trasladados los presuntos implicados en los supuestos tiroteos con los uniformados.

Entre las víctimas figura José Luis Nieto Suárez, comerciante informal, que vendía chucherías en el Metro de Petare. Su pareja, Carol González, indicó en la morgue de Bello Monte, donde hacía los trámites para retirar el cuerpo, que a José Luis lo mataron mientras dormía.

“Él no se enfrentó nada, no era malandro, no tenía pistola; era una persona sana, dedicada a nosotros: su hijo de cuatro meses de nacido, su mamá y yo. No pueden venir a decir que él se cayó a tiros porque es mentira”, afirmó.