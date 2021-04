MonitorDeVíctimas | A golpes asesinaron a sexagenario en La Pastora - Runrun

La víctima, de 65 años de edad, fue hallada dentro de su domicilio. Hasta ahora se desconoce el móvil del crimen

De múltiples golpes mataron la noche del pasado lunes 29 de marzo a Carlos Julio Guerrero, de 65 años de edad. El hecho ocurrió en la localidad caraqueña de La Pastora.

En las afueras de una morgue de Bello Monte cerrada y custodiada por funcionarios de seguridad, debido a la gran cantidad de fallecidos por coronavirus, Imale Guerrero, sobrina del fallecido, dijo que este había sido encontrado sin vida dentro de su casa el pasado martes 30 de marzo.

La mujer dijo que su tío vivía solo desde hace tiempo y que en apariencia no tenía problemas con nadie. Desconoce si el móvil del homicidio fue el robo, debido a que al momento de conversar con la prensa aún no había ido al lugar del asesinato. Aseguró que las autoridades no le habían informado nada al respecto.

El hombre se dedicaba a vender productos al detal en vía pública y tenía dos hijos mayores de edad. Integrantes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se encuentran indagando el hecho.