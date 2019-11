MonitorDeVíctimas | Cicpc aseguró que solo hubo un fallecido en estampida del Parque del Este - Runrun

La policía científica tiene en su registro la muerte de Andrea Calderón, de 14 años, cuando intentaba entrar al concierto del cantante de trap Neutro Shorty. La directora del Pérez de León II, Zaira Medina, negó haber informado acerca de la muerte de tres adolescentes que llevaron a ese hospital. Ninguna autoridad ha dado un parte oficial, a dos días del suceso.



En los hospitales Ana Francisca Pérez de León II y Dr. Domingo Luciani ofrecieron infromación falsa acerca de la cantidad de fallecidos que hubo en la estampida previa al concierto del cantante de trap Neutro Shorty, en el Parque del Este.

Zaira Medina, directora del hospital Pérez de León II, dijo el sábado 9 de noviembre al periodista de Efecto Cocuyo que habían ingresado tres adolescentes sin signos vitales. Los identificó como Bárbara Calderón, Daniela Rodríguez y un adolescente de apellido Jiménez. Todos de 14 años.

Sin embargo, este lunes 11 de noviembre Crónica.Uno se comunicó con la doctora Medina para corroborar los datos, en vista de que esos cadáveres no se encontraban en la medicatura forense de Bello Monte —según fuentes internas— ni tampoco sus familiares. Y respondió:

“Eso es falso. Yo no le he dado ninguna información a nadie ni he hablado con periodistas. Yo no estoy autorizada para dar ninguna información, eso lo va a llevar Fiscalía”, acto seguido colgó y no respondió a las tres llamadas siguientes.

Un grupo de periodistas de la fuente de sucesos ingresó al hospital para corroborar la información personalmente pero la doctora no los atendió, al contrario dio dos excusas, la primera fue que estaba en una reunión y la segunda que estaba en quirófano.

En el hospital Domingo Luciani de El Llanito también tenían en una lista el nombre de una jovencita fallecida. Era la primera en la hoja blanca, que llevaba por título: estampida del Parque del Este. Su nombre era Kelly Campos, pero tampoco figura entre los ingresos a la medicatura forense entre sábado 9 y lunes 11 de noviembre.

Por su parte, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) solo tiene confirmada a una víctima: Andrea Calderón, de 14 años, a quien velaron este domingo 10 de noviembre en el Cementerio del Este.

La adolescente fue al concierto gratuito Banderas Blancas, convocado por el cantante de trap Neutro Shorty desde el 28 de octubre, con varias amigas de la Academia Social Style.

El sábado 9 de noviembre Neutro Shorty publicó un video en su Instagram en el cual avisaba que debido a la cantidad de personas cambiaron la locación de la concha acústica, al parque Simón Bolívar de La Carlota.

Brenys Caballero, directora de la academia de baile donde asistía Andrea, contó que cuando anunciaron el cambio de locación del concierto se produjo una estampida. En ese instante una multitud de jóvenes le pasó por encima y minutos después un paramédico confirmó que no tenía signos vitales.

Fuentes internas de la morgue de Bello Monte confirmaron que solo el cuerpo de Andrea fue ingresado.

Dos días después del suceso ninguna autoridad oficial se ha pronunciado ni ha dado un parte de fallecidos y heridos.

¿Qué pasó en el Parque del Este?

El concierto estaba pautado para las 10:00 a. m. Momentos después anunciaron que la locación era el parque Simón Bolívar en La Carlota. A esa área se accede por el mismo Parque del Este…

Allegados de Andrea Calderón aseguran que cuando dieron esta información hubo la primera estampida, todos los jóvenes comenzaron a empujar para tratar de entrar. Videos aficionados muestran como los asistentes saltaban rejas y tumbaron la Santamaría de la entrada principal del parque.

Una testigo contó a Crónica.Uno que en el puente que conecta el Parque del Este con La Carlota había mucha gente y ahí hubo otra estampida, pues todos querían entrar rápido para obtener mejores puestos cerca de la tarima. Incluso treparon las paredes para cortar camino.

“Eso fue horrible, nos empujaban, nos arrastraban. Casi me quitan los zapatos. A un amigo lo tumbaron y le pasaron por encima. Vi a chamas desmayadas, sangrando, a chamos con las piernas y tobillos rotos, llorando. Fue horrible. Un chamo se quedó enganchado de una valla y le pasaron por encima”, relató la joven de 18 años, quien asistió con permiso de sus padres, pues se confiaron en que era una actividad muy temprano.

Esta joven, estudiante universitaria, vio a otros muchachos cortar pedazos de árboles y lanzarlos. Y aunque una cisterna echó agua, la cantidad de desmayadas no cesaba. “El parque lo destruyeron, lo dejaron vuelto nada”.

Otro testigo detalló que los jóvenes se montaron en el techo de los locales y hasta en los árboles. La policía los mandó a bajar pero cuando anunciaron que saldría Neutro Shorty “enloquecieron y se volvieron a montar”. No los revisaron en la entrada y vio a jóvenes consumiendo alcohol en las instalaciones.

Mientras salía el trapero vio cómo cargaban a chicas desmayadas. Bomberos del Distrito Capital y Forestales, prestaron apoyo. También los paramédicos, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

A la tarima arrojaron botellas, zapatos y otros objetos contundentes cuando confirmaron que el concierto era cancelado por el comportamiento del público y la cantidad de lesionados, que de acuerdo con distintos reportes sobrepasa los 50. Neutro Shorty no cantó más de tres canciones por estas circunstancias.

El hospital Pérez de León II esa tarde solo atendió emergencias provenientes del Parque del Este, así se lo decían a quienes llegaban por cualquier enfermedad.

Tres detenidos, nadie se responsabiliza

El Instituto Nacional de Parques (Inparques) emitió un comunicado el sábado 9 de noviembre, que después borró de sus redes sociales. En él señalaban que no autorizaron dicho concierto y exigían a las autoridades una investigación.

Posteriormente colgaron otro, que ya este lunes 11 de noviembre tampoco estaba en sus redes sociales, en el que aseguraban que este era un evento técnicamente no factible, al cual se esperaba que asistieran por lo menos 6.000 personas.

El Cicpc detuvo a tres personas, dos vinculados con la organización y otro con la seguridad. Fuentes de los Bomberos del estado Miranda conocían de esta actividad desde la mañana del sábado.

También Ministerio Público designó a las Fiscalías 101 del Área Metropolitana de Caracas y 79 Nacional, adscritas a la Dirección de Protección Integral a la Familia, para la investigación.