MonitorDeVíctimas | Hallaron cadáver de adolescente desaparecida desde hace 22 días - Runrun

Escarly González, de 13 años de edad, manifestó a sus parientes que presuntamente había sido víctima de acoso sexual por parte de un allegado y justo después desapareció. Su cuerpo, en avanzado estado de descomposición, apareció en una zona boscosa de Turgua, en El Hatillo.

Yohana Marra | @yohanamarra – Foto: Tairy Gamboa

Semienterrado. Así localizaron el cadáver de Escarly Alardín González Lucena, de 13 años, la mañana del martes 30 de julio. Luego de 22 días desaparecida un vecino, quien percibió el mal olor, la encontró en una zona boscosa, cerca de su casa, en el sector Puerta Negra de Turgua, municipio El Hatillo.

La adolescente fue vista por última vez en casa de su papá, donde vivía recientemente. Luego de que su padre regresara del trabajo y no la encontrara iniciaron la búsqueda por todo el sector. Los familiares fueron víctimas de informaciones falsas acerca de su paradero, presuntamente para despistarlos.

Fuentes policiales indicaron que hay seis personas de su núcleo familiar detenidas por investigaciones, pues al parecer ella había comentado que era víctima de acoso sexual por un allegado. Justo después de que suministrara esa información desapareció.

También se conoció extraoficialmente que aunque había dos denuncias por acoso sexual en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) no procedieron, pues presuntamente su madre no la llevó a realizarse los exámenes forenses. Sin embargo, esta información no pudo ser corroborada con sus parientes.

El cadáver de la adolescente fue trasladado hasta la morgue de Bello Monte la tarde del martes, donde le realizarán los estudios pertinentes para determinar si realmente era víctima de abuso y la causa de su muerte.

Escarly era estudiante de sexto grado. El Cicpc inició las averiguaciones inmediatamente les notificaron la situación.

