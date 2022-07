DDHH olvidados | Una bala perdida apagó la vida de Brayan Principal - Runrun

Una bala perdida durante una protesta antigubernamental de 2017 en el estado Lara le perforó un intestino y le quitó la vida a Brayan Principal de 14 años

Brayan Principal solo tenía 14 años cuando una bala le quitó la vida. El proyectil perforó su intestino en medio de una protesta antigubernamental de 2017 a las afueras del urbanismo Alí Primera, una Misión Vivienda, donde residían. Fue trasladado al Hospital Central “Antonio María Pineda” de Barquisimeto, pero falleció al día siguiente, el 11 de abril de 2017.

Ese día, entre las 8:00 y las 8:15 de la noche, su madre Marbelis Giménez lo había mandado a comprar comida para la cena. El muchacho fue hasta la entrada del urbanismo y vio que más allá, en la avenida principal, los vecinos de las residencias Yucatán habían levantado barricadas y quemado cauchos.

Pero los residentes de la Misión Vivienda, que eran afectos al chavismo, salieron a confrontarlos. Al principio solo eran insultos; minutos después, había comenzado una balacera.

Brayan estaba en el sitio y en el momento equivocado. Una bala perdida lo encontró y lo derrumbó contra el pavimento. Fue llevado al centro de salud para ser atendido y lo ingresaron en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Marbelis se enteró de lo que le había pasado a su hijo por tres vecinos que se acercaron a contarle. Su primera reacción fue no creer lo que escuchaba, pensar que se trataba de un mal chiste. Después se llenó de miedo. Pero poco pudo hacer esa noche: las barricadas le impidieron salir de la urbanización. Su hermana María Elizabeth fue quien llegó al hospital para estar con Brayan; por teléfono le contaba todo a la madre del muchacho.

Los médicos le contaron que la bala había perforado completamente el intestino de Brayan y que su columna vertebral también estaba comprometida. Le dijeron que quedaría en sillas de ruedas y que sus necesidades fisiológicas las tendría que hacer en una bolsa.

Hoy, hace tres años en el 2017, fue asesinado Brayan Principal en la urb. Alí Primera de la parroquia El Cují de #Barquisimeto, por un disparo, en el contexto de protestas contra el gobierno. Apenas tenía 14 años #MemoriaVerdadJusticia2017 pic.twitter.com/E7lt93wcRV — Rafael Uzcátegui (@fanzinero) April 12, 2020

“A él lo operaron y le colocaron tripitas de plástico. Justo a las 2:08 de la madrugada que estaba en quirófano quedó dependiendo de una máquina, para mí fue en ese momento que murió. Sin embargo, nos decían que estaba estable”, comentó María Elizabeth.

Marbelis llegó al amanecer. A su muchacho le tenían que hacer una segunda intervención a las 8 am, pero a las 11 am los doctores le avisaron que no habían podido hacer nada por su hijo.

Brayan Principal fue el primer menor de edad caído en una protesta de los 20 que se registraron durante 2017 y la segunda víctima del estado Lara.

“Dios sabe hacer sus cosas, como le digo a mi hermana. Dios no va a dejar a un niño sufriendo en este mundo, pasando trabajo. Iba a quedar en silla de ruedas, a orinar en una bolsita y hacer pupú. Era un niño activo que no dependía de nadie, muy inteligente para quedar así”, señaló la tía de Brayan al recordar al pequeño.

Las versiones

Al principio, el abuelo de Brayan declaró que habían sido funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) los victimarios del joven. Pero poco después se descartó esta hipótesis.

Las versiones que le daban a Marbelis era que el disparo había salido de Yucatán y hasta hablaron de la presencia de un vehículo, historia que se repetía en las declaraciones. Del otro lado, sin embargo, aseguraban que eran colectivos.

Tras una investigación por parte del Ministerio Público y funcionarios del Eje de Homicidios del Cicpc Lara, se determinó que el proyectil que asesinó a Brayan Principal había salido del mismo urbanismo Alí Primera.

Presuntamente, quien disparó fue Héctor Yohan Zapata Felice, conocido como “El Maracucho”, un mototaxista de 29 años de edad que describen como “mala conducta” y miembro de colectivos armados. El primer día de los hechos, las autoridades lo interrogaron, pero luego lo dejaron en libertad. Un mes después, entre el 20 y 23 de mayo, fue detenido por orden del Tribunal de Control 2 del estado Lara.

Varios testigos confirmaron que había sido él quien había jalado el gatillo. Las experticias de balísticas, acompañadas de otra serie de pruebas científicas, fueron usadas para privarlo de libertad y acusarlo por homicidio calificado por motivos innobles y lesiones personales graves en grado de complicidad.

Por este caso también se libró una orden de captura contra Jairo Janer Rivas Rivas, líder de Las Sábilas, el urbanismo más peligroso de Barquisimeto, quien aunque no pertenecía a ningún colectivo, figuraba como cómplice por haber prestado el arma.

28 niñ@s y adolescentes perdieron la vida en manifestaciones realizadas entre el 12 de abril de 2017 y el 01 de mayo de 2019 Una penosa lista que encabeza Brayan Principal (14) y cierra Yonder Villasmil (15), el más reciente de los asesinados https://t.co/kPIUbJaosg pic.twitter.com/z8bKwnbr8o — PROVEA (@_Provea) May 3, 2019

El día que Brayan falleció voceros del gobierno de Nicolás Maduro se hicieron eco de su asesinato; incluso fueron al sepelio y condenaron los hechos. Usaron la muerte del joven como bandera política: aseguraban que habían sido los manifestantes opositores quienes habían disparado.

Desde la Comisión de la Verdad, presidida por Delcy Rodríguez, viajaron a Lara, escucharon a Marbelis y a otras víctimas a quienes iban a indemnizar. La madre de Brayan relató en aquel momento que, en medio de su dolor, tenía necesidades: una nevera, camas y un trabajo. Desde abril hasta junio de 2017 hubo contacto. Pero lo prometido quedó en el aire. Nadie la ayudó.

La audiencia preliminar del caso ya se realizó y “El Maracucho” no admitió los hechos. El 24 de mayo fue detenido con orden de aprehensión del Ministerio Público, acordada en el Tribunal 2º de control del estado Lara, y el 10 de julio fue acusado de los delitos de homicidio calificado por motivos innobles y lesiones personales graves en grado de complicidad, por lo que fue recluido en la cárcel David Viloria.

La madre del acusado, quien reside en la torre 15 de Alí Primera, amenazó a Marbelis días antes de que se cumpliera un año de la muerte de Brayan. Le pidió que retirara la denuncia por las buenas o por las malas.

Pero Marbelis dice no tener miedo. Lo único que pide es justicia y que el victimario pague por el crimen. “No fue un perro a quien mató, no fue un animal, fue a un ser humano, a un menor de edad, a un niño que tenía solamente 14 años y que no estaba en protestas”.