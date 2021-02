Programa "reconciliacción" de Unión Europea benefició a 10 mil personas - Runrun

Luego de casi 3 años de actividades concluyo la iniciativa que persigue fomentar la cultura de paz, los derechos humanos y la resolución no violenta de conflictos

Cerca de 10 mil jóvenes, mujeres, líderes comunitarios y organizaciones de la sociedad civil participaron en eventos de formación y encuentros ciudadanos a través del proyecto ReconciliACCIÓN, llevado a cabo por la Universidad Monteávila junto a las organizaciones “People in Need”, “Oportunidad” y “Mujer y Ciudadanía”; financiado por la Unión Europea.

El programa contó con la ejecución de 21 actividades entre las que se desarrollaron tres diplomados, 40 talleres, tres ediciones del concurso “Campaña por la Paz”, tres Festivales de cortometrajes, 25 actividades en espacios públicos y 28 encuentros para la consolidación de alianzas en su mayoría desarrolladas en los municipios Sucre y El Hatillo.

“La reconciliación en un país tan polarizado como Venezuela es un gran reto, sin embargo, no podemos perder de vista que es posible y necesaria. La visión de este importante proyecto es ofrecer una perspectiva de encuentro, con base en el respeto hacia las diferencias de los que tienen visiones contrapuestas”, afirmó Isabel Brilhante Pedrosa, jefa de la delegación de la Unión Europea en Venezuela.

El proyecto ReconciliACCIÓN nació de una iniciativa de la Organización No Gubernamental (ONG) checa People in Need, la Universidad Monteávila (UMA), Oportunidad AC y Mujer y Ciudadanía.

“La importancia de un proyecto como ReconciliACCIÓN para Venezuela es que favorece espacios de encuentro y reflexión en torno a la ciudadanía, a lo que somos y debemos hacer los venezolanos por la nación. Es valioso que distintos entornos sociales se encuentren para trabajar en torno a la paz y los Derechos Humanos porque esa labor crea cultura y la cultura transforma a las personas y al país”, señaló Francisco Febres-Cordero, rector de la Universidad Monteávila.

En el siguiente link podrás disfrutar del video que resume lo abarcado por ReconciliACCIÓN: . Para más información, visita las redes sociales de los socios de este proyecto: @Monteavila, @mujeryciudadania, @oportunidadAC, @peopleinneedcz.