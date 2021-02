Cedice entre divulgadores del pensamiento más importantes del mundo - Runrun

Encabeza el índice 2020 Global Go To Think Tanks elaborado por la Universidad de Pensilvania

Cedice Libertad ha sido incluido por la Universidad de Pensilvania entre los 100 tanques del pensamiento más importantes del mundo, figurando asimismo entre los primeros diez Think Tanks más influentes de Latinoamérica y el tercero en cuanto a la difusión de las Ideas y Libertad

En efecto, la crisis derivada del confinamiento por la pandemia de la COVID-19 no impidió que el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad) haya destacado en sus programas de investigación y desarrollo de políticas públicas, uso de redes sociales y difusión de ideas de Libertad. Por todo esto, la organización fue reconocida entre los 100 mejores tanques de pensamiento (think tanks) del mundo según el índice 2020 Global Go To Think Tanks, elaborado anualmente por el Instituto Lauder de la Universidad de Pensilvania (UPenn), que se dio a conocer esta semana.

En el ranking, que elabora anualmente el Programa de Tanques de Pensamiento y Sociedades Civiles (TTCSP por sus siglas en inglés) de la UPenn, Cedice Libertad se ubicó entre los 100 primeros think tanks del mundo incluyendo Estados Unidos y entre los 10 primeros de América Latina. En esta región, además, se posicionó como el tercer think tank en dedicarse a la difusión de Ideas de Libertad.

Por otra parte, el TTCSP lo incluyó entre los 20 think tanks del mundo a los que prestar atención durante 2021 y entre los 10 con mejor manejo presupuestario también a nivel mundial.