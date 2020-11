Los que no se rinden | Codehciu: Respuesta humanitaria a personas con necesidades específicas - Runrun

La ONG brinda apoyo a víctimas de atropellos a derechos humanos en el estado Bolívar

@fzambranor

“Los derechos que no se defienden, se pierden” es el lema de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu).

En el contexto de las protestas estudiantiles y sociales en 2014 surgió en el estado Bolívar la iniciativa de crear una organización que se encargara de monitorear los constantes atropellos a los derechos humanos por parte de cuerpos de seguridad del Estado.

Así la coordinadora general, Mairis Balza y un grupo de activistas se dieron a la tarea de recopilar testimonios de víctimas y fundaron la ONG.

Codehciu no solo se dedica a visibilizar casos sino también basa parte de su trabajo en educar y concienciar a la población sobre derechos fundamentales del ciudadano. “La forma en la que trabajamos está regida por la transparencia, resiliencia. imparcialidad y justicia. Todo ello en sinergia con organismos nacionales e internacionales”, dijo Mairis Balza.

¿Cuál fue su principal motivación para aparecer en la escena pública?

Mairis Balza: Era un contexto de descontento, arbitrariedad, uso excesivo de la fuerza pública para contener las manifestaciones pacíficas y las protestas que en aquel momento sucedían por razones políticas y de exigencia de derechos, principalmente el de manifestación y la libertad de expresión.

¿Qué características tienen las personas que se acercan a la ONG?

MB: Son víctimas de violencia de género, violencia sexual, familiares de personas desaparecidas y familiares de personas presuntamente ejecutadas extrajudicialmente. De acuerdo con nuestro mandato, brindamos asesoría y acompañamiento en casos de violación de derechos humanos que la organización identifique como tal, educación y promoción para la exigencia y reconocimiento de derechos, la respuesta humanitaria con asistencias y atención integral, particularmente atención psicosocial y asistencia legal a mujeres víctimas de violencia de género, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia con énfasis en violencia sexual y atención a comunidades vulnerables.

¿Cómo ha evolucionado la organización?

MB: En sus inicios era una organización con mandato para la promoción, educación y defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de los valores democráticos; hoy día, además de este mandato que sigue cobrando fuerza y vigencia, somos una organización que brinda respuesta humanitaria a personas con necesidades específicas y en condiciones de vulnerabilidad producto de la emergencia humanitaria compleja. Otro aspecto muy importante es la asistencia y acompañamiento a familiares de personas desaparecidas en el contexto minero.

¿Cuál es el perfil de las personas que trabajan en Codehciu?

MB: Somos un total de diez personas. Abogados, docentes y comunicadores sociales, todos profesores universitarios con larga data en el activismo de derechos humanos. Además del estado Bolívar, también operamos en Monagas y contamos con un grupo de voluntarios. Si alguien quiere ayudarnos puede colaborar en campañas de promoción de derechos humanos, actividades y monitoreos en las comunidades y actividades educativas.

¿Qué retos tiene la organización en el presente?

MB: Defendemos la libertad de acción, la no criminalización ni instrumentalización de la defensa de los derechos humanos que nos honra hacer en beneficios de personas, víctimas y sobrevivientes que no han encontrado respuesta del Estado ante las acciones u omisiones de funcionarios o particulares que actúan con su aquiescencia y que se traducen en vulneraciones. Luchamos para que no se criminalice nuestra acción como defensores de derechos fundamentales.

¿Un caso emblemático?

MB: La desaparición de Nelson Omar Carpio en noviembre de 2015 en el sector San José de Chirica a manos de la Policía del estado Bolívar. A juicio de familiares Carpio fue interceptado y secuestrado por cuatro agentes del organismo de seguridad, desde entonces no se sabe nada de él.