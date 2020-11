Convite: Pandemia agudiza situación de los adultos mayores - Runrun

La directora de proyectos de la ONG Convite, Francelia Ruíz aseguró este lunes que la emergencia por covid-19 ha agudizado la situación de precariedad que viven los adultos mayores.

Denunció que existe un número significativo de personas mayores abandonadas en las entidades de atención. “Los ancianatos en Venezuela se han convertido en depósitos de seres humanos”.

Alertó de posibles situaciones de desnutrición y falta de apoyo para el sector. “Se encuentran desasistidos por parte del Estado, pero además enfrentan la indiferencia de la sociedad”, expresó.

“Su único ingreso probablemente es la pensión, es una pensión que no alcanza, no llega a 1$ (…) no pueden comprar los medicamentos que requieren para atender sus enfermedades y tampoco pueden comprar alimentos para subsistir”, indicó.