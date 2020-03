Con deficiente conectividad, universidades apelan a educación a distancia - Runrun

Denuncian que no todos los estudiantes poseen acceso a internet

Las universidades venezolanas apelan a los sistemas de educación a distancia para dar continuidad a las actividades académicas durante la cuarentena decretada ante el COVID-19, a pesar de la deficiente conexión a internet del país.

Entre las medidas tomadas por las entidades educativas, se estableció suspender las clases presenciales, eso aunado al llamado que se hizo a todos los niveles educativos a suspender clases en todo el país hasta nuevo aviso.

Una de las preocupaciones de la comunidad universitaria es prosecución académica que deben tener los estudiantes durante el período de aislamiento social impuesto ante la llegada del coronavirus a Venezuela, considerando que las plataformas tecnológicas de las casas de estudios superiores no garantizan la conectividad necesaria para que los jóvenes no abandonen los estudios durante la cuarentena.

La Universidad Central de Venezuela (UCV) se unió a las medidas para atender al llamado de “quedarse en casa”. “Naturalmente se ha seguido un proceso de sacar las actividades académicas adelante a través de los estudios a distancia y es una premisa que nosotros hemos apoyado, consecuentemente, para no retrasarnos con todo el tema del coronavirus”, explicó el Secretario de Asuntos Nacionales de la FCU-UCV, Miguel Barone.

Consultas a los jóvenes universitarios

Ante la propuesta de las autoridades universitarias de asumir los estudios a distancia como opción para proseguir con el lapso académico, algunos movimientos estudiantiles emprendieron una consulta al estudiantado para determinar la viabilidad de la estrategia planteada por las universidades.

En la UCV, el movimiento Gritemos con Brío realizó una encuesta hace unos días para determinar las posibilidades que tiene el estudiantado de recibir sus clases virtuales, señaló el Coordinador Nacional de ese movimiento, Miguel Barone. “Respondieron cerca de cuatro mil estudiantes, un número muy significativo de la comunidad universitaria de la UCV, para determinar quienes tenían la posibilidad de hacer este tipo de estudios a distancias”, afirmó.

“Hay una gran mayoría, entre el 70 y el 75 por ciento de personas que ya lo han hecho y lo seguirían haciendo porque han conseguido ese tipo de oportunidades con sus profesores, sin embargo, no es la norma general, sabemos que hay muchos casos que los profesores se ven limitados por eso”, añadió Barone.

Por su parte, Yeissel Pérez, dirigente estudiantil y candidata a la presidencia de la Federación de Centros Universitaro (FCU) de la Universidad del Zulia, exige a los Consejos Universitarios y a las autoridades rectorales la garantía de que todos los estudiantes tendrán acceso a los estudios a distancia. “Esta medida se ha implementado en casi todas las universidades, pero queremos garantizar el derecho a todos los estudiantes”, señaló Pérez.

Pérez, denuncia que no se cuenta con los recursos tecnológicos para recibir clases virtuales. “La Universidad del Zulia y la Universidad de Los Andes no contamos con servicios básicos o tecnológicos como el internet, de hecho, la mayoría de los estudiantes de la Universidad del Zulia son estudiantes foráneos que no viven en este municipio (Maracaibo) y se les dificulta aún más el acceso a la tecnología, a Whatsapp y a internet”, aseguró.

Según Yeissel Pérez, hace una semana realizaron una consulta a la comunidad universitaria, tomando en cuenta las medidas de contingencia. “Lanzamos una encuesta de participación para todos los estudiantes para que puedan dar ideas y planteársela a las autoridades, hoy cerramos la encuesta, ya tenemos el formato del comunicado, solo hay que agregar las propuestas para lanzarlo”.

Pérez hizo referencia a las gestiones que realiza el movimiento estudiantil para cooperar con el desarrollo de las actividades académicas. Además, “estamos trabajando todas las federaciones en aprovechar los cursos online que se están dando para que a través de nuestras plataformas hacerle llegar información a los estudiantes”, puntualizó Pérez.

La dirigente estudiantil de LUZ hizo un llamado a los profesores a tomar las medidas y ver cómo se pueden reprogramar los semestres, sin detener las actividades académicas.

Por su parte, Jesús Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA), hizo énfasis sobre las dificultades de la visualización de clases a distancia. “La continuidad académica en modalidad virtual es un poco cuesta arriba, ya que nuestra plataforma en estos momentos se encuentra inhabilitada, incluso, muchos profesores que impartían clases semipresenciales tuvieron que emigrar a la presencialidad totalmente porque la plataforma no responde a la situación”, expresó Suárez.

En la UCLA también se movieron las interrogantes por la preocupación de los estudios a distancia. “Hemos estado haciendo encuestas para conocer la realidad de cada estudiante, cada semestre, cada carrera, sabiendo que la UCLA tiene siete decanatos y cada decanato tiene una realidad totalmente distinta, ya que van en periodos diferentes”, señaló el presidente de la FCU.

Al igual que en el resto de las casas de estudios, en la Universidad de Carabobo (UC) se proyecta como opción para la continuidad académica un sistema de educación a distancia, sin embargo, la propuesta no contempla la plataforma tecnológica de la UC.

Gabriel Cabrera, presidente de la Federación Nacional de Estudiantes de Derecho (FENEDE), considera como alternativa el uso de plataformas independientes. “Nosotros estamos proponiendo utilizar plataformas como Class room, que es de Google, para poder seguir las clases, evidentemente, eso es para los estudiantes que puedan tener acceso a internet. Sabemos que es difícil, pero es la herramienta más fácil que podemos utilizar ahora”, comentó Cabrera.

#Venezuela cuenta con la peor conectividad a internet de América Latina, existiendo intermitencia o ausencia total del servicio en miles de hogares. Además, los cortes de servicio eléctrico se dan con frecuencia en los distintos estados. pic.twitter.com/AMS6BSr4zk — Gritemos con Brío (@gritemoscb_ve) March 21, 2020

Prensa Aula Abierta