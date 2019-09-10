Se necesitan tres salarios integrales diarios para obtener canasta basica familiar - Runrun

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Se necesitan tres salarios integrales diarios para obtener canasta basica familiar

Francisco Zambrano10 septiembre, 20191min1

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A JUICIO DEL OBSERVATORIO de Gasto Público de Cedice Libertad, el consumo promedio de 61 bienes y servicios de una familia integrada por tres personas alcanzó el valor de Bs. 6.480.969,14 en el periodo comprendido entre el 15 y el 30 de agosto de 2019.

Dicha canasta exige 100 salarios integrales de Bs 65.000, lo que es igual a más de tres salarios integrales por día y equivale a su vez a 288,38 dólares.

En 15 días, comprendidos entre el 15 y el 30 de agosto de 2019, los precios presentaron una variación de 41,63%, mientras que en 30 días (comprendidos entre el 01 y el 30 de agosto de 2019), la variación fue de 72,08%.

Igualmente Cedice Libertad asegura en un informe que la banca venezolana se mantiene en pie gracias a las comisiones por transferencias y pagos electrónicos que crecen de manera exponencial.

Un estudio comparativo elaborado por el BCV entre febrero de 2018 y febrero de 2019 reveló que los puntos de venta aumentaron 7,74 % en todo el país, mientras que los cajeros automáticos disminuyeron 12,25 % en ese periodo.

 

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