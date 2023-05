México recibirá 1.000 migrantes al día que expulse Estados Unidos al implementar el Título 8 - Runrun

El secretario de Relaciones Exteriores de México aseveró que el 11 de mayo 942 migrantes fueron repatriados: 909 de Venezuela; 17 de Cuba; 15 de Guatemala y una de Haití

El ministro de Seguridad Pública de Panamá informó que el flujo de migrantes que «viene en aumento»

Con información de EFE

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, informó este viernes, 12 de mayo, que el país centroamericano no aceptará el retorno de más de mil migrantes al día que sean expulsados de Estados Unidos debido a la culminación del Título 42 del Código de EE.UU. sobre la estadía y migración irregular norteamericana.

«México les ha hecho saber que no podrían en ningún caso recibir a más de 1.000 personas al día, no podríamos, no tendríamos la capacidad, ni lo aceptaríamos», dijo Ebrard durante una rueda de prensa reseñada por la agencia EFE. «Eso estaba vigente, no de ahora, desde el Título 42. Ellos lo saben, no vamos a aceptar más de ese número porque no podríamos».

El funcionario mexicano dijo que su país se opone a estas normas de endurecimiento de políticas migratorias por parte de Estados Unidos, pero dijo que respetaban su aplicación. Al finalizar el Título 42, el jueves 11 de mayo, más de 26 mil personas se encontraban en la frontera entre México y Estados Unidos.

Ebrard señaló que el Instituto Nacional de Migración (INM) ordenó a todas sus oficinas no otorgar más Formatos Múltiples Migratorios, ni otro documento que autorice el tránsito por el país.

La llegada del Título 8

Tras el fin del Título 42 en la legislación estadounidense se impondrá un nuevo reglamento: el Título 8. La medida que dejará de estar vigente tenía como objetivo detener la propagación del COVID-19. La orden permitía a las autoridades expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres de Estados Unidos.

Por su parte, el Título 8, que pertenece al Código de Estados Unidos y que entrará en vigencia desde el 12 de mayo de 2023, permite que los migrantes sean detenidos hasta ser deportados a sus países, en caso de que no puedan establecer una base legal para permanecer en territorio estadounidense.

Distintas ONG internacionales mostraron su preocupación ante el nuevo código migratorio en EE.UU., porque crearía mayores restricciones y repatriaciones a migrantes que escapan de países donde sus Derechos Humanos no son garantizados de por sí.

En breve iniciamos nuestra charla.

¿Qué es el Título 42 del Código de EEUU y cómo afectará su suspensión a los futuros migrantes?

Estas y otras preguntas explicadas por los expertos @AriMSawyer y @TMattiaceHRW

HOY 9:30am (Los Angeles) 12:30pm (NY) ➡️ https://t.co/HOsP3eGtd7 — Human Rights Watch (@hrw_espanol) May 11, 2023

El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Manuel Pino, durante un recorrido por el Tapón del Darién este 12 de mayo, aseveró que el flujo de migrantes que «viene en aumento» por la selva centroamericana. Recordó que el año pasado Panamá recibió en sus estaciones migratorias a casi 250.000 personas en movilidad, una cifra inédita y que se podría duplicar este año si se mantiene el ritmo de llegadas.