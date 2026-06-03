El Mañanero del 2 de junio: MP cerró el caso Víctor Quero, persisten las dudas sobre su desaparición y custodia

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este miércoles, 3 de junio, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

El Ministerio Público (MP) informó los resultados de la autopsia practicada a Víctor Hugo Quero Navas, preso político que permaneció nueve meses desaparecido y falleció bajo custodia del Estado. A través de un comunicado difundido en X, el MP reveló que luego de los estudios realizados el pasado 8 de mayo al cuerpo de Quero Navas, el equipo médico forense evidenció una data de muerte aproximada de 10 meses a un años.

Según el MP, la necropsia practicada, los estudios histológicos, toxicológicos y demás experticias complementarias, dictaminaron que el deceso de Víctor Quero se produjo por un tromboembolismo pulmonar.

“No se evidenciaron lesiones traumáticas en el cadáver”, afirma el breve reporte que compartió el Ministerio Público y que ratifica la versión del Ministerio para el Servicio Penitenciario.

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Recién salido del horno: otras noticias

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José Guerra: dolarizar es la salida más fácil, pero no la más eficaz

Dólar/Euro BCV

La perla del día

José Guerra: “La dolarización es la salida más fácil para resolver el problema, pero al ser la más fácil, no es la más eficaz. Aunque si dolarizan hoy tú en un mes tienes una inflación de 10%, 5%, que te baja luego al 1%”

Lo que rompe en redes

El Ministerio de Exteriores de La India confirmó la visita de Delcy Rodríguez del 3 al 7 de junio, como ya lo había adelantado el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

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En la sesión de hoy, la AN aprobó que Rodríguez se ausente del país aunque no especificaron el destino ni por cuántos días… pic.twitter.com/251EHVoDyW — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) June 2, 2026

Azuquita pa’la café

Anacaona, la banda femenina más antigua de Cuba, nació en los años treinta, cuando el son era dominado por hombres y, además, asociado a los sectores populares y afrodescendientes.

Anacaona, la banda femenina más antigua de Cuba, nació en los años treinta, cuando el son era dominado por hombres y, además, asociado a los sectores populares y afrodescendientes. Su aparición fue un escándalo para buena parte de la sociedad habanera de la época. Según el libro… pic.twitter.com/qEjZwlPomD — Juana Peña (@Chris_Montz) June 3, 2026

La ñapa (recomendamos…)

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