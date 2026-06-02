240 dólares: el aumento que confirma que Venezuela necesita una reforma laboral profunda

El anuncio realizado por Delcy Rodríguez el pasado 30 de abril, que elevó el ingreso mínimo integral a 240 dólares mensuales y las pensiones a 70 dólares, debe analizarse con cautela.

El incremento es importante porque representa un aumento de 50 % en dólares frente al nivel previo de 160 dólares y genera un incremento de los ingresos reales para millones de trabajadores y pensionados. Pero también es insuficiente frente al costo de vida en Venezuela y confirma que el país sigue operando bajo un esquema profundamente distorsionado, donde el salario formal prácticamente desapareció y fue sustituido por bonos no salariales. Más allá del anuncio, la discusión de fondo debe centrarse en cómo reconstruir de manera sostenible el sistema salarial venezolano.

Pasar de 160 a 240 dólares representa un incremento significativo en una economía donde el salario mínimo formal permanece congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022, equivalente hoy a cerca de 0,18 dólares mensuales. En ese contexto, cualquier mejora del ingreso debe reconocerse como positiva. Sin embargo, el problema es que el aumento sigue siendo insuficiente frente a la realidad económica del país.

Según estimaciones del Cendas-FVM, la canasta alimentaria familiar para marzo de 2026 se ubicó alrededor de 692 dólares mensuales. Eso significa que el nuevo ingreso mínimo integral cubre apenas el 34,6 % de los requerimientos alimentarios básicos de una familia promedio, sin incluir transporte, salud, educación, vivienda o servicios públicos.

La discusión pública ha girado precisamente alrededor de esa contradicción. Por un lado, existe reconocimiento de que el aumento genera un alivio importante frente al deterioro acumulado de los ingresos. Por otro lado, persiste la percepción de que Venezuela continúa teniendo uno de los ingresos laborales más bajos de América Latina.

Y precisamente ahí está el verdadero problema estructural: Venezuela sigue sin tener un salario mínimo real. Lo que existe actualmente es un ingreso mínimo integral compuesto fundamentalmente por bonos.

Estos anuncios generan una distorsión profunda del sistema laboral venezolano. Los trabajadores reciben mayores ingresos en el corto plazo, pero sacrificando protección laboral acumulativa. Las empresas logran aumentar remuneraciones sin asumir pasivos laborales crecientes difíciles de sostener. Y el Estado evita parcialmente el enorme impacto fiscal que implicaría un aumento significativo del salario formal, especialmente por el vínculo constitucional entre salario mínimo y pensiones.

En la práctica, Venezuela desarrolló un sistema híbrido donde el ingreso existe, pero el salario como institución económica prácticamente desapareció.

Desde Ecoanalítica hemos sostenido que esta situación no puede convertirse en permanente. Venezuela necesita recuperar progresivamente el salario como referencia institucional del mercado laboral, pero también hemos insistido en que hacerlo requiere reconocer las restricciones reales que enfrenta hoy la economía venezolana.

El principal nudo estructural sigue siendo la Ley Orgánica del Trabajo y, particularmente, el esquema de retroactividad de las prestaciones sociales. Bajo el marco vigente, cualquier incremento significativo del salario base genera costos acumulativos muy elevados para las empresas. Esa realidad explica, en gran medida, por qué el sistema migró hacia bonos no salariales.

Por eso hemos señalado que, aunque es indispensable incrementar el salario mínimo, también es necesario abrir una discusión seria sobre reforma laboral. Mantener indefinidamente un salario formal cercano a cero no es sostenible ni económica ni socialmente. Pero tampoco es viable ignorar los enormes pasivos laborales que implicaría una normalización abrupta del salario bajo las reglas actuales.

El anuncio parece haber surgido de una mesa de diálogo con participación del gobierno, empleadores y algunas centrales sindicales. Sin embargo, no puede presentarse como un acuerdo tripartito plenamente representativo, porque varias organizaciones sindicales cuestionaron el proceso, denunciaron falta de transparencia y rechazaron que el ajuste se mantuviera en bonos no salariales. Más que un consenso laboral completo, lo ocurrido parece ser un primer paso de concertación parcial, que solo tendrá verdadero valor si se amplía, se transparenta y abre la puerta a una reforma laboral integral.

La reforma laboral ya no es una discusión ideológica; es una necesidad práctica. El modelo actual no beneficia a nadie. Los trabajadores reciben más ingresos vía bonos, pero con menor protección laboral. Las empresas operan bajo enorme incertidumbre jurídica y con pasivos potenciales difíciles de calcular. Y el Estado posterga indefinidamente la reconstrucción institucional del sistema salarial venezolano.

A esto se suma el desafío asociado al sistema de pensiones. El aumento a 70 dólares mejora parcialmente la situación de millones de pensionados, pero sigue siendo insuficiente frente al costo de vida. Además, la Constitución establece que las pensiones deben estar vinculadas al salario mínimo, lo que convierte cualquier aumento significativo del salario base en una decisión fiscal extremadamente compleja para un país con alta informalidad y baja capacidad contributiva.

Por eso, el camino razonable debe ser gradual, creíble y sostenible. Venezuela necesita construir una trayectoria de convergencia hacia estándares latinoamericanos en un horizonte de mediano plazo. Mientras los salarios mínimos en la región oscilan entre 300 y 800 dólares mensuales, aproximadamente, Venezuela todavía enfrenta una enorme brecha. Pero cerrar esa distancia requiere crecimiento económico, estabilidad macroeconómica, recuperación progresiva del salario formal y reforma institucional del mercado laboral.

Ecoanalítica | Alejandro Grisanti Capriles @agrisanti

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