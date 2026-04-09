Rodríguez promete aumento “responsable” del salario el #1May

A solo horas de que los gremios y trabajadores intenten llegar al Palacio de Miraflores para exigir aumento salarial y condiciones dignas de trabajo, la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, dirigió una alocución en horas de la noche de este 8 de abril con una dosis de esperanza calendarizada: informó que el próximo 1 de mayo su gobierno anunciará un aumento de salario. Eso sí, aclaró con insistencia que será un aumento “responsable y sostenible en el tiempo“.

Rodríguez dedicó gran parte de su discurso a justificar la debacle económica nacional. Atribuyó la inflación de seis dígitos, el desabastecimiento crítico y la migración masiva —que dividió en “inducida” para profesionales y “vulnerable” para el resto— exclusivamente al “bloqueo y las sanciones”.

No obstante, dejó colar un llamado a la reflexión: “Pido que corrijamos errores propios del pasado, los reconocemos, los corregimos, pido no repetirlos”, señaló, sin precisar si esos errores incluían las políticas que llevaron al “socavamiento del concepto legal del salario” que ella misma admitió.

Cuentas alegres

Tras resaltar el “esfuerzo y sacrificio” de los trabajadores venezolanas en los años más aciagos de la crisis, la mandataria presentó la “evolución del ingreso mínimo”. Aseguró que, tras el programa de recuperación económica iniciado en 2018 por Nicolás Maduro, “Venezuela acumula “20 trimestres consecutivos de crecimiento” y “cinco años de recuperación económica”.

Según precisó, el ingreso mínimo de los trabajadores venezolanos -que es una categoría acuñada por este gobierno y no el salario mínimo establecido en la Constitución- pasó de 30$ en 2021 a 190$ en marzo de 2026, esto último recientemente gracias a supuestos “ingresos extraordinarios por venta de petróleo”.

Pero el dato más llamativo de su presentación fue el “ingreso no monetario” que de acuerdo con sus cuentas, reciben indirectamente los trabajadores del país. Según la funcionaria, los venezolanos perciben el equivalente a 189 dólares adicionales a través de subsidios directos, entre los que detalló un 97% de subsidio a través de los CLAP, 95% de subsidio por electricidad, 91,7% de subsidio de agua potable y 98% de subsidio de gas.

Más comisiones y agilización de trámites

Para “blindar” el futuro, Rodríguez anunció una serie de medidas administrativas y políticas, sin mencionar un cronograma electoral ni indultos a presos políticos, que son algunas de las demandas que destacan en agenda. Entre las acciones que implementará en el corto plazo se encuentran:

Promulgación de Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos: El presidente de la Asamblea Nacional y su hermano, Jorge Rodríguez, se la llevó para que la firmara: “En su artículo 6 me da facultades para eliminar los trámites innecesarios, reducir plazos que deban reducirse y agilizar los trámites que, a lo largo de la historia, atropellan a los ciudadanos y ciudadanas. Esta ley que firmo hoy es una ley de justicia para los venezolanos”.

Comisión para el Diálogo Laboral: Rodríguez anunció la instalación de la Comisión para el Diálogo Laboral que abarque la constituyente Laboral y de Seguridad Social en curso, con participación del Estado, sector privado, trabajadores y pensionados. Un nuevo espacio para “visualizar un modelo” sin sanciones, donde el sector privado —que hoy aporta el 9% de las pensiones frente al 91% del Estado— tenga silla. Sin embargo, en este punto no se refirió a la ley de protección de pensiones publicada en mayo de 2024, que estableció una contribución especial del 9% sobre el total de pagos (bonos y salarios) de empresas privadas a sus trabajadores. Hasta ahora, eso no se ha traducido en mejores sustanciales a pensionados, quienes han sido rezagados en cada ajuste de bonificaciones.

Estudio de nuevo orden tributario: Delcy Rodríguez dispuso también instalar inmediatamente el Consejo Nacional de Economía Productiva para recibir propuestas de reformas en materia tributaria con miras a un sistema más competitivo y un nuevo modelo tributario “más eficiente” y en consenso con todos los sectores económicos.

Reforma inmobiliaria: Pidió a la Asamblea Nacional revisar leyes para “descongelar” medio millón de viviendas y ponerlas en el mercado inmobiliario para facilitar que sean adquiridas por los jóvenes.

Naturaleza estratégica de activos del Estado: La encargada anunció la creación de una Comisión que determine la naturaleza estratégica o no de los activos del Estado, conformada por el Estado, sector privado y poder popular. Queda excluida la industria de los hidrocarburos. “Quienes en sueño aspiran la privatización de Pdvsa, por ejemplo, para entregarla a poderes trasnacionales, sencillamente, están equivocados y se encontrarán con la fortaleza de un pueblo decidido a defender sus recursos estratégicos, porque es la industria que da vida, sustento, justicia social al pueblo de Venezuela, la que da crecimiento económico e impulsa otros sectores para seguir avanzando.

Mejorar calidad de vida dependerá de recuperación de activos

Rodríguez afirmó que la recuperación de los activos venezolanos en el extranjero forma parte de la estrategia para sostener el ingreso de los trabajadores y atender el deterioro de los servicios.

“La recuperación de los activos y recursos en el extranjero bloqueados, y que son del pueblo, se destinará para impulso productivo de industria de hidrocarburos y minería, que garantice dar incrementos de salarios e, inmediatamente, rehabilitación de infraestructura básica electricidad, agua, vialidad, escuelas, hospitales. Así está previsto en los dos fondos creados”, puntualizó.

La funcionaria insistió en que estos recursos solo podrán ejecutarse plenamente en la medida en que cesen las sanciones internacionales. “Una vez que cese el bloqueo y sanciones los recursos irán para el pueblo venezolano”.

“Peregrinación” contra las sanciones

Rodríguez convocó a una “gran peregrinación” que arrancará el 19 de abril en toda Venezuela y llegará a Caracas, casualmente, el 1 de mayo, fecha en la que tradicionalmente los trabajadores salen a las calles a exigir reivindicaciones.

Esta “peregrinación”, en la que instó a participar a todos los sectores económicos del país (industriales, pequeñas y medianas empresas, economía comunal), “a los sectores sociales jóvenes, estudiantes, mujeres, afrodescendientes y a los políticos” -previo llamado a dejar de lado diferencias- será para exigir en conjunto el “cese al bloqueo y a las sanciones.

La encargada del país con el aval de Donald Trump cerró su discurso citando una frase de Simón Bolívar en Angostura, que apela a la imaginación en los “siglos futuros”. Mientras, los trabajadores de hoy solo esperan que, por una vez, el aumento del 1 de mayo no se lo coma la inflación antes del 2.

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