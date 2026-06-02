Imputados del caso Pdvsa-Cripto rechazan audiencia telemática y falta de atención médica

Implicados en la trama Pdvsa-Cripto que se encuentran recluidos en la cárcel de Yare II enfrentan el deterioro de su salud y fuentes cercanas al caso denunciaron la falta de atención médica oportuna.

Indicaron a RunRun.es que detenidos como los choferes Luis Guzmán, Miguel Irigoyen, Jean Meyer y Ramon Cardozo, y los hermanos Walter y Massimiliano Ranieri, cumplieron más de tres semanas con síntomas como vómitos, diarrea y deshidratación. Añadieron que Irigoyen experimentó tres episodios de parálisis facial; que Walter Ranieri padece de una cardiopatía congénita y una infección urinaria, entre otras patologías; y que Massimiliano tiene un tiene “un carcinoma de la glándula tiroidea que, un año antes de su detención, fue objeto de una cirugía de barrido total de la tiroides”.

Este lunes, 1 de junio, estaba prevista la audiencia número 17 desde que inició el juicio el 20 de abril pasado, a cargo de la jueza Alejandra Romero Castillo.

A los imputados que se encuentran recluidos en Yare II los llegaron a sacar de la cárcel, pero al llegar a uno de los peajes en la vía hacia Caracas el vehículo se devolvió a la prisión, contaron las fuentes. Tampoco se habría realizado el traslado al Palacio de Justicia de quienes permanecen en el Rodeo I y en el Centro de Formación Femenina La Crisálida.

La audiencia prevista finalmente se suspendió luego de que los abogados y acusados se negaron a realizarla de forma telemática (por videoconferencia). Esta fue una de las razones por la que al menos seis imputados decidieron, a modo de protesta, declararse en huelga de hambre. También reclaman que se les garantice su derecho a la salud y que les brinden atención especializada.

Los familiares y defensores se mantienen a la espera de que la próxima audiencia se realice este miércoles 3 de junio.

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