Richard Blanco regresa a Venezuela: cronología de un exilio de siete años

El exdiputado opositor de la Asamblea Nacional de 2015, Richard Blanco, regresó formalmente a Venezuela este martes 2 de junio, tras haber permanecido siete años en el exilio. La información fue confirmada a primeras horas de la mañana por el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, detallando que el dirigente político arribó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía a las 11:00 a.m.

«Richard va con entusiasmo, su coraje que siempre lo ha distinguido, su talante pacifista y su primordial tarea: ayudar a que avance por buen destino lo acordado y expuesto en el manifiesto de Panamá: elecciones presidenciales libres y soberanas», expresó Ledezma a propósito del retorno de su mano derecha en las filas del partido Alianza Bravo Pueblo (ABP).

Tras pisar suelo venezolano utilizando un salvoconducto judicial, Blanco ofreció declaraciones directas a los medios de comunicación en la terminal aérea, donde enfatizó que su regreso tiene como objetivo prioritario reincorporarse a la lucha activa por la reinstitucionalización del país. “Acá no hay agendas personales. Venimos a exigir las elecciones presidenciales muy pronto”, aseveró con contundencia.

El retorno de Blanco se inscribe en medio de una ola de regresos de figuras políticas y parlamentarias que se habían visto forzadas a abandonar el territorio nacional. En las últimas semanas, también se ha registrado el regreso de otros dirigentes como José Guerra, Roberto Marrero, Lester Toledo y Wilmer Azuaje.

#2Jun | El dirigente político Richard Blanco y su hijo, llegaron la mañana de este martes en un vuelo procedente desde Bogotá, Colombia, tras 7 años en el exilio.



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Cronología de un exilio forzado

Año 2008 – Prisión en Yare III: Siendo prefecto de Caracas, bajo la gestión de Antonio Ledezma, fue detenido por el mandato de Hugo Chávez. Sufre aislamiento en condiciones inhumanas durante 9 meses, donde contrajo dengue hemorrágico sin recibir auxilio médico elemental.

30 de abril de 2019 – Allanamiento de inmunidad: Tras el fracaso del pronunciamiento militar contra el gobierno de Nicolás Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la mano de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) le arrebataron de manera inconstitucional su inmunidad parlamentaria, incluyéndolo en una lista de más de veinte diputados acusados de traición a la patria.

Mayo de 2019 – Refugio en la Embajada de Argentina: Ante el inminente arresto, Blanco se refugió en la residencia diplomática de Argentina en Caracas, donde permaneció por un lapso de 50 días.

1 de junio de 2019 – Escape por las trochas: Planifica y ejecuta su salida clandestina de la sede diplomática. Logra cruzar a pie los peligrosos pasos ilegales (“trochas”) de la frontera colombo-venezolana hacia Cúcuta. “Nadie me silenciará. Por eso decidí cruzar la frontera con Colombia y seguiré más adelante para pedir que nos ayuden”, anunció en sus redes sociales.

25 de junio de 2019 – Llegada a Argentina y duelo familiar: Se estableció formalmente en Buenos Aires, integrándose al bloque parlamentario 16 de Julio de Alianza Bravo Pueblo y Vente Venezuela. Ese mismo día se entera del fallecimiento de su madre en Caracas, sufriendo el dolor de no poder ingresar al país para despedirse debido a la orden de captura en su contra.

Decepción del interinato

En una extensa entrevista concedida al podcast ES RE VIRAL poco antes de concretar su retorno, Blanco rememoró los episodios más críticos que marcaron su trayectoria de disidencia. Blanco fue sumamente crítico con el balance de los últimos años de la oposición, manifestando abiertamente su desilusión respecto a la gestión del expresidente encargado Juan Guaidó.

“A mí me decepcionó Juan Guaidó y el balance del gobierno interino yo digo que fue realmente negativo”, evaluó, argumentando que no se capitalizó adecuadamente el apoyo popular interno ni internacional para generar una ruptura del sistema. Precisó que su organización, Alianza Bravo Pueblo, no aceptó cargos ni embajadas en dicha administración debido a que siempre mantuvieron la tesis de requerir una intervención decidida de organismos internacionales.

Con la mirada fija en el escenario de reconstrucción nacional, Blanco ratificó su respaldo categórico a María Corina Machado como la líder natural para guiar el camino a la presidencia. Aclaró que aunque mantiene aspiraciones propias legítimas —“el político que diga que no aspira es un mentiroso”— estas quedan plenamente subordinadas a la restitución del Estado de derecho.

Finalmente, manifestó su confianza en el valor del capital humano de la diáspora: “El venezolano que va a regresar de la diáspora viene mejor preparado para reconstruir el país y garantizar que las riquezas de la nación se utilicen con decencia”.

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