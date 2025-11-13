El Mañanero del 13 de noviembre: Venezolanos enviados al Cecot sufrieron abusos y torturas

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del martes 13 de noviembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

Un informe de Human Rights Watch (HRW) y la organización humanitaria Cristosal documentó que los migrantes venezolanos detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador fueron víctimas de torturas y abusos físicos y psicológicos sistemáticos, que constituyen violaciones graves al derecho internacional.

Basado en los testimonios de 40 exdetenidos, la investigación concluyó que los actos de brutalidad no fueron incidentes aislados, sino “violaciones sistemáticas que se produjeron repetidamente” apenas los aviones con migrantes venezolanos tocaron suelo salvadoreño.

La administración Trump afirmó que la mayoría de los venezolanos enviados al CECOT eran miembros del grupo del crimen organizado venezolano Tren de Aragua. Sin embargo, la investigación realizada por Human Rights Watch y Cristosal arrojó que en muchos de los casos documentados las personas no tenían antecedentes penales en Estados Unidos, Venezuela ni en otros países de América Latina.

Ambas organizaciones, defensoras de los derechos humanos, insistieron en que la detención de migrantes venezolanos en el CECOT carecía de base legal, lo que la convertía en “arbitraria y violatoria del derecho internacional de los derechos humanos”.

Recién salido del horno: otras noticias del día

María Corina Machado: Los días que vienen son muy difíciles

Cómo la adaptación climática entra en las discusiones de la COP30

Claves | Nube tóxica tras incendio petroquímico dejó cientos de afectados

Voluntad Popular exige liberación de Luis Somaza y Macario Gómez

Lo que rompe en redes

Meta presentó sus nuevas gafas inteligentes con inteligencia artificial, pantalla en la lente y funciones avanzadas de realidad aumentada.

La pequeña pantalla que incorpora en la parte interior de la lente derecha el modelo Meta Ray-Ban Display proyecta información en el campo de visión del usuario, con lo que puede realizar tareas que antes requerían mirar la pantalla del teléfono, como enviar mensajes, revisar fotos y video.

Azuquita pa’l café

La fotógrafa venezolana Silvana Trevale recibe el premio Emerging Photographer of the Year en los Latin American Fashion Awards, celebrados en República Dominicana. El premio reconoce su trabajo visual profundamente conectado con las comunidades latinoamericanas, la migración y la preservación cultural.

Trevale, quien emigró de Venezuela en 2011, dedicó el premio a su país natal y a toda Latinoamérica, afirmando que “nuestra resiliencia, nuestra luz y esa capacidad de hacer hogar donde sea que estemos” son el motor de su obra.

La ñapa (recomendamos…)

Disfruta del tráiler oficial de la cinta Super Mario Galaxy, que se estrenará en abril de 2026.

Chris Pratt regresa como la voz de Mario, junto con Anya Taylor-Joy como la Princesa Peach, Charlie Day como Luigi, Jack Black como Bowser, Keegan-Michael Key como Toad y Kevin Michael Richardson como Kamek. Se unen al reparto Brie Larson y Benny Safdi como la Princesa Rosalina, un personaje importante de los juegos de Galaxy, y Bowser Jr., el nuevo villano principal de la película.

En el adelanto de la cinta se ven icónicas vistas especiales de la galaxia. El tráiler también muestra a un Bowser “lidiando con sus demonios” y contiene un peculiar guiño a “Super Mario Odyssey”.