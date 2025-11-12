Voluntad Popular exige liberación de Macario González y Luis Somaza

En un par de publicaciones en la red social X el partido Voluntad Popular reclamó la liberación de dos de sus dirigentes: Luis Somaza y Macario González, quienes cumplen nueve meses de prisión y dos meses, respectivamente.

Sobre Somaza, recordaron que fue detenido el 12 de febrero de 2025. Durante ese período, su familia solo ha podido verlo una sola vez: “No tiene acceso a defensa privada. Lo mantienen aislado en una celda pequeña, y solo puede recibir comida los días viernes. Padece hidradenitis supurativa, una enfermedad crónica y dolorosa de la piel que produce nódulos que supuran sangre y pus bajo la piel. Aun así, sigue firme, con la misma convicción de siempre”.

Dos días después de la detención de Somaza el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, confirmó que estaba detenido lo llamó «delincuente», al tiempo que lo acusó de supuestamente controlar y manejar dinero de ONG de los opositores Juan Guaidó y Leopoldo López. Un día antes, había informado sobre una investigación del financiamiento de la Usaid (siglas en inglés de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), luego de que el chavismo denunciara una presunta trama de «corrupción» de ONG y opositores con estos fondos.

Mientras que Macario González, exalcalde de Barquisimeto de 73 años, arriba dos meses de “desaparición forzada”, según la tolda naranja: “Dos meses violando sus derechos humanos, sin saber dónde se encuentra y sin acceso a sus familiares ni abogados. Macario no ha cometido ningún delito. Solo es un docente que ha dedicado su vida a servir a Venezuela como exalcalde de Barquisimeto, diputado y miembro de la Dirección Nacional de Voluntad Popular, denunciaron.

VP advierte que la vida de González “sigue en riesgo”, debido a su avanzada edad y por condiciones crónicas como hipertensión: “¡Basta de poner en riesgo la vida de venezolanos inocentes! ¡Libérenlo YA!”.

A González lo detuvieron cuando salía de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), en la cual se desempeña como profesor de Derecho. Días antes de su detención, había publicado en la red social X en defensa de la libertad de expresión y la liberación de presos políticos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.