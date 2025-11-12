María Corina Machado: Los días que vienen son muy difíciles

La líder opositora María Corina Machado participó este 12 de noviembre, de forma virtual, en el Diálogo Presidencial del Grupo Idea a propósito de su décimo aniversario, discurso en el que aseguró que los días que vienen para el país serán “muy difíciles”.

“Pero ya no nos asusta lo que otros creen imposible. Porque hemos demostrado que si hay convicción y determinación, lo imposible se hace posible. Y ahora nos toca levantarnos con más fuerza tomar un país devastado y reconstruirlo desde sus cimientos institucional, territorial y, por supuesto, moralmente”, expresó.

Aseguró que “desde el primer día” asumirían el control institucional y del territorio nacional, atenderían la emergencia humanitaria y pondrían “orden y transparencia” en las finanzas.

“También, se iniciarán las reformas y transformaciones profundas que harán que este cambio sea sostenido e irreversible”, añadió.

La Premio Nobel de la Paz 2025 recalcó que la gente es el centro de la gesta venezolana y que ellos son también “la garantía de una transición pacífica, ordenada e irreversible”.

“Venezuela va a dejar de ser el foco del mal, del crimen y la desestabilización del hemisferio para convertirse en un foco de luz, atracción, prosperidad y esperanza para el mundo”, sentenció.

La líder opositora recalcó que Venezuela no puede lograr sola ese cambio e hizo un llamado al mundo: “Nosotros sabemos que un gobierno que ha robado, saqueado, corrompido y oprimido, que se ha tomado el poder en Venezuela, cuando se vea inevitablemente afuera, es capaz de hacer mucho daño”.

Pidió a los presidentes y líderes democráticos del continente ser las voces “de la esperanza y de la firmeza, que nos acompañen en este momento histórico en sus horas decisivas”.

“La liberación de Venezuela traerá olas de democratización, libertad y paz para América Latina (…) Con una ciudadanía que perdió el miedo sabemos que sí lo vamos a lograr”, concluyó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.