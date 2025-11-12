CLAVES | Nube tóxica tras incendio petroquímico en Anzoátegui dejó cientos de afectados

Un incendio registrado en el complejo petroquímico José Antonio Anzoátegui, ubicado en Barcelona, estado Anzoátegui, el pasado 5 de noviembre, originó una nube tóxica de dióxido de azufre que generó una emergencia ambiental.

En entrevista para el programa De Primera Mano que transmite Radio Fe y Alegría Noticias, José Valencia Pericana, residente de El Pilar, zona rural del municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, relató que el jueves 6 de noviembre amanecieron con una especie de neblina, pero los vecinos continuaron con sus labores sin sospechar que se trataba de un humo tóxico.

Fue entre las 9:00 y 10:00 de la mañana que habitantes de la zona comenzaron a presentar tos y otros problemas respiratorios. A continuación cinco claves de la emergencia por gas tóxico.

¿Qué ocurrió?

Jesús Varela, comandante del cuerpo de bomberos del estado Anzoátegui, expicó que la presencia de estos gases tóxicos se originó a causa de un incendio por la quema de coque, un subproducto sólido y carbonoso que se forma durante la refinación del petróleo crudo y azufre, que a su vez se creó una atmósfera de dióxido de azufre.

La cuenta en X Soy Gente del Petróleo reportó la situación a través de un video. En el audiovisual se observa la densa columna de humo que emergía del complejo petroquímico.

#6noviembre/Nuestras fuentes informativas reportan un incendio en las áreas de almacenamiento de coque y azufre pertenecientes a las empresas Petrocedeño y Roraima, ubicadas en el condominio industrial de Jose, en el estado Anzoátegui.

💨La emergencia ha provocado una densa y… pic.twitter.com/flQmtZSE2S — Soy Gente del Petróleo (@soygdelpetroleo) November 6, 2025

Víctimas y afectados

Una mujer de 75 años perdió la vida y cerca de 200 personas resultaron afectadas por la nube tóxica.

Según testimonios de los vecinos, la emergencia cobró la vida de Carmen Allen de Sabino, de 75 años, residente de El Pilar, quien padecía asma. La víctima falleció tras sufrir una caída mientras intentaba salir de su vivienda.

Los pacientes atendidos en los centros de salud presentaron mareos, vómitos, desmayos e irritación en ojos y vías respiratorias.

Solo en el estado Sucre, el ambulatorio de Cumaná atendió al menos a 63 personas por la inhalación del gas.

El dióxido de azufre es un gas altamente irritante y tóxico. Los daños más frecuentes son respiratorios, pero también puede afectar el sistema cardiovascular y generar complicaciones graves en personas vulnerables.

Las poblaciones de Caigua y El Pilar, en Barcelona fueron las más afectadas. Sin embargo, se conoció que la contaminación también alcanzó al estado Sucre.

Actuación de las autoridades

El comandante del cuerpo de bomberos del estado Anzoátegui informó que al lugar se trasladaron los cuerpos de seguridad tanto de la localidad como del Estado para atender los casos y atender a los afectados.

“Enviamos diferentes ambulancias por la gobernación del Estado, igualmente unos autobuses para realizar el desalojo de algunas personas”, dijo el funcionario a Radio Fe y Alegría Noticias.

Cuatro días después de la emergencia, el lunes 10 de noviembre, la secretaria general de gobierno de Anzoátegui, Katiuska Homsi, junto al comandante Varela y el doctor Roberto Rojas, autoridad única de Salud, encabezaron asambleas en las zonas afectadas por el dióxido de azufre.

Homsi señaló que se desinfectarán escuelas, centros de salud y espacios públicos. Igualmente, continuarán dotando de medicamentos e insumos médicos a los centros de salud.

También anunció que se realizarán estudios acuíferos en las lagunas de la zona y mesas de trabajo con productores agrícolas para evaluar las pérdidas ocasionadas por el incidente.

Quejas de los ciudadanos

En declaraciones a la prensa, José Valencia Pericana cuestionó la actuación de las autoridades señalando la “grave” falta de capacidad de respuesta ante la emergencia.

En entrevista para el medio oriental El Tiempo, Pedro Guarepero expresó que los malos olores son frecuentes en la zona y resaltó que a veces cuando llueve, “el agua cae negra, como si fuera petróleo”.

Indicó que la situación además está afectando las plantas y teme que cause un efecto negativo en los animales.

¿Y Pdvsa?

Hasta el momento, cuando ya han transcurrido siete días del incendio, la estatal Petróleos de Venezuela no ha ofrecido información sobre las causas del siniestro.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

