El Mañanero del 7 de noviembre: ONG documentó 17 violaciones a la libertad de expresión en octubre

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del 7 de noviembre

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

De acuerdo a la ONG Espacio Público, en octubre de este año se registraron 17 violaciones a la libertad de expresión. Según la organización, hubo 11 actos de intimidación, dos de hostigamiento judicial y dos de censura.

Las víctimas fueron cuatro periodistas, dos medios de comunicación, un par de reporteros gráficos y cinco particulares.

Recién salido del horno: otras noticias del día

Dirigente de VV María Oropeza cumple 15 meses detenida



Venezuela, en fase “exploratoria” de la IA en la educación



María Corina Machado: “Maduro empezó esta guerra y Trump la está terminando”



Espacio Runrun.es | Caleca llama a la resistencia interna y no caer en la deriva totalitaria

Dólar/Euro BCV

Lo que rompe en redes

Gaby Arellano le responde a Diosdado Cabello: “La persecución transnacional la comenzaste tú, fueron tus órdenes contra la vida del teniente Ronald Ojeda en Chile (…) El terror que has desplegado en estos días en Bogotá contra mi persona y otros más, no nos va a desarticular ni acallar.

Azuquita pa’l café

Descubrieron que podían deslizarse por la colina de hierba… y ahora es su nuevo pasatiempo favorito.

La ñapa (recomendamos…)

Juan Luis Guerra presenta una nueva versión de su emblemática canción ‘Estrellitas y Duendes’, ahora junto a la inconfundible voz de Sting. Una colaboración histórica que se siente tan mágica como la canción misma.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

