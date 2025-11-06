17 violaciones a la libertad de expresión documentó Espacio Público en octubre

De acuerdo a la ONG Espacio Público, en octubre de este año se registraron 17 violaciones a la libertad de expresión.

Según la organización, hubo 11 actos de intimidación, dos de hostigamiento judicial y dos de censura.

Las víctimas fueron cuatro periodistas, dos medios de comunicación, un par de reporteros gráficos y cinco particulares.

Entre los victimarios, la organización señaló a cuerpos de seguridad, instituciones del Estado y “funcionarios, que usaron el miedo para silenciar las voces críticas”.

En lo que va de año, Espacio Público ha documentado un total de 192 violaciones a la libertad de expresión, principalmente intimidaciones (61), censura (52) y hostigamiento judicial (25).

De acuerdo a la organización, en estos diez meses se han registrado 31 de detenciones, entre las que destaca la del reportero Joan Camargo, quien fue liberado el pasado martes 4 de noviembre después de haber sido detenido el 30 de octubre por personas sin identificación vestidas de negro cuando salía de su residencia en Caracas.

El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que Camargo estuvo en desaparición forzada por cinco días y en la actualidad se desconoce la razón por la cual fue aprehendido.

Espacio Público también afirmó que en octubre diversas organizaciones y periodistas denunciaron censura radial, suspensión de programas y amenazas contra quienes hablaran sobre el Premio Nobel de la Paz, concedido este año a la líder opositora, María Corina Machado.

“Esta no es la primera vez que el Estado venezolano impone mecanismos de censura para restringir la cobertura de ciertos temas o el uso de determinadas palabras. Por ejemplo, en 2019, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó la salida del aire de un programa de radio en el estado Bolívar por emplear los términos régimen y escasez”, expuso la organización.

“En Venezuela, informar sigue siendo una labor castigada y hacemos un llamado a las autoridades a investigar los crímenes contra periodistas, así como sancionar a los responsables y garantizar que estas violaciones no se repitan”, indicó el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys).

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.