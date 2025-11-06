Dirigente de VV María Oropeza cumple 15 meses detenida

El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela recordó que este jueves, 6 de noviembre, la abogada y activista María Oropeza cumple 15 meses detenida.

“Una mujer llanera, de grandes convicciones, comprometida con la verdad, con la democracia y la justicia, fiel amante de la libertad. Hoy su voz está secuestrada, pero su legado y su profundo amor por el país, lo seguimos replicando dentro y fuera de Venezuela”, expresó el comité a través de su cuenta en X.

Hoy su voz está secuestrada, pero su legado y su profundo amor por el país, lo seguimos replicando dentro y… pic.twitter.com/pD0AxHmrs1 — DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) November 6, 2025

La ONG Un Mundo Sin Mordaza publicó un mensaje en el que rechaza la “injusta” encarcelación de la activista y para exigir su libertad.

“Oropeza fue encarcelada injustamente. Por creer en la libertad. Por luchar por ella. Por defender la democracia. Hoy exigimos su libertad y la de todos los presos políticos en Venezuela”.

Hoy se cumple 1 año y 3 meses desde que la abogada y activista María Oropeza fue encarcelada injustamente.

Hoy exigimos su libertad y la de todos los presos políticos en Venezuela.#LiberenAMaría pic.twitter.com/g4u1tNfaEo — Un Mundo Sin Mordaza (@Sinmordaza) November 6, 2025

El grito de auxilio de María Oropeza

El video de la detención de la coordinadora de Vente Venezuela en Portuguesa, María Oropeza, le dio la vuelta al mundo. La abogada y activista transmitió en vivo el momento en el que agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) entraban a su casa en Guanare de forma violenta.

Previo a su detención, Oropeza había denunciado sobre la “operación tun tun” contra la oposición, desplegada por la administración madurista luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

La “operación Tun Tun” es persecución política contra los venezolanos que defienden la verdad, y la verdad es que Edmundo González es el Presidente Electo de Venezuela, elegido por una inmensa mayoría el pasado 28 de julio”, publicó Oropeza horas antes de que, en el marco de esa misma política de represión, la privaran de su libertad.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

