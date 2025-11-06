María Corina Machado: “Maduro empezó esta guerra y Trump la está terminando” 

En el marco del American Business Forum (ABF) de Miami, la líder opositora y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, sostuvo que Nicolás Maduro empezó la guerra y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump la está terminando.

“La estrategia del presidente Trump hacia esta estructura criminal, narcoterrorista, es absolutamente correcta porque Nicolás Maduro no es un jefe de Estado ilegítimo, es el jefe de esta estructura narcoterrorista que realiza una guerra contra el pueblo venezolano”, dijo Machado.

La líder del partido Vente Venezuela consideró que la estrategia del republicano de ataque ha sido fundamental en la lucha por cortar los flujos de narcotráfico en el Caribe.

Desde principios de septiembre, la ofensiva comandada por Trump ha matado al menos a 66 personas en casi 20 embarcaciones que supuestamente transportaban drogas hacia los Estados Unidos.

“Necesitas cortar esos flujos de efectivo, y eso es precisamente lo que el presidente Trump está haciendo para proteger millones de vidas de ciudadanos estadounidenses y latinoamericanos, y ciertamente Maduro empezó esta guerra y el presidente Trump la está terminando“, sostuvo.

Machado argumentó que Maduro rechazó la oferta de una transición negociada luego de las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) presidido por Elvis Amoroso nombró ganador al chavista sin mostrar resultados desagregados ni actas.

“Así que este es el momento en el que Maduro tiene que entender que sus horas están terminándose y, ciertamente, si acepta una transición, irá más lejos, ordenadamente, pacíficamente y más rápido, pero pasará sin importar lo que Maduro haga”, adelantó.

La premio Nobel de la Paz aseveró también que cuando caiga el gobierno de Maduro, seguirán los de Cuba y Nicaragua, además de cambios en la política con Irán, Rusia y China.

Machado fue una de las ponentes en el foro, donde además están invitados el propio Trump; el presidente de Argentina, Javier Milei; el extenista, Rafael Nadal y la estrella del fútbol, Lionel Messi.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.