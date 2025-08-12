El Mañanero del 12 de agosto: La muerte de Miguel Uribe Turbay conmociona al continente

🌅 ☀️ ¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del 12 de agosto, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

Miguel Uribe Turbay: el reflejo de la violencia política en Colombia

Miguel Uribe Turbay, exsenador y precandidato presidencial colombiano, murió el 11 de agosto tras sufrir un atentado el pasado 7 de junio durante un acto político en Bogotá, lo cual generó profunda conmoción en Colombia y en Venezuela. Dirigentes como María Corina Machado lo recordaron como “una voz siempre firme y solidaria con la causa venezolana” Runrun.

La tragedia se agrava al considerar que su familia ya había sido marcada por la violencia política: su madre, la periodista Diana Turbay, fue asesinada en 1991, y su abuelo fue el expresidente Julio César Turbay El País. Este nuevo episodio no solo enluta a Colombia, sino que reaviva los fantasmas de un legado familiar golpeado por la intolerancia y la represión.

Edmundo González, María Corina Machado y otras personalidades lamentaron la muerte del senador colombiano. Consulte más aquí.

Recién salido del horno: otras noticias del día

A Martha Lía Grajales le imputaron tres delitos: alto comisionado exige su liberación

“El acceso a internet es un derecho humano”: VE sin filtro a un año de bloqueo en X

Clippve condena “escalada represiva” contra madres de presos políticos

Evo Morales denuncia que Luis Arce pretende “fugarse” a Venezuela

Dólar/Euro BCV

La perla del día

La peculiar propuesta de Maduro: “Unir a los dos gobiernos nacionales -de Venezuela y Colombia- con los ministerios. Unir a las Fuerzas Militares de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la garantía de que es un territorio libre de violencia, grupos armados y narcotráfico desde Táchira, Zulia hasta La Guajira. Venezuela es un país libre de cultivo”.

Lo que rompe en redes

Cristiano Ronaldo, la estrella del fútbol portugués, le propuso matrimonio a Georgina Rodríguez, con quien mantiene una relación desde el año 2016. “Sí quiero, en esta y todas las vidas”, fue el mensaje con el que la influencer anunció el compromiso, que acompañó de una imagen en donde muestra la “roca” que le obsequió “El Bicho”. Según la revista Hola, el anillo de diamantes podría costar alrededor de seis millones de dólares.

El cantante colombiano Maluma le echó su regaño a una mujer que llevó a un bebé de menos de un año a uno de sus conciertos: “¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están altísimos? (…) Eso es un acto de irresponsabilidad, y usted lo está meneando ahí como si fuera un juguete, ese niño no quiere estar ahí. Para la próxima, sea más consciente“.

"Maluma" es tendencia porque detuvo su concierto en México para regañar a una madre que llevó a su bebé de 1 año sin protección para los oídos:



“Eso es un acto de irresponsabilidad, ese niño no quiere estar ahí”.



pic.twitter.com/Ma0SxzI2pu — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) August 11, 2025

Azuquita pa’l café

Al menos cinco medallas (una dorada, dos plateadas y una de bronce) es la cosecha hasta ahora de la delegación venezolana en los Juegos Panamericanos Junior, que se celebran en Asunción, Paraguay.

La cápsula deportiva del día con:



Los primeros medallistas venezolanos 🇻🇪 en los Juegos Panamericanos Junior 2025 🔥



La selección femenina de voleibol



José Altuve y novedades en la liga #futve pic.twitter.com/TrYjIrtD6u — Deporte Masivo 🏆 (@DeporteMasivos) August 11, 2025

La napa… (recomendamos)