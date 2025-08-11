Clippve condena “escalada represiva” contra madres de presos políticos

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció el pasado sábado, 9 de agosto, la “escalada represiva” contra madres, familiares y defensores de derechos humanos que acompañan a víctimas de persecución política en Venezuela.

Mediante un comunicado divulgado en redes sociales, alertaron cómo en los últimos días, han sido testigos de la “profundización de una política de revictimización gubernamental cuyo propósito es silenciar la verdad sobre las graves violaciones de derechos humanos que persisten en el país. Alertamos a la comunidad internacional ante este patrón que, lejos de cesar, se afianza”.

Advirtieron cómo las instituciones del Estado “amplían la impunidad y agravan la indefensión de las víctimas”, en lugar de detener la “violencia estatal” contra madres, mujeres, niños, ancianos, defensores, estudiantes, periodistas, activistas y trabajadores.

El Comité recordó que el pasado 5 de agosto, funcionarios de seguridad se retiraron de las inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia, permitiendo que presuntos colectivos agredieran físicamente a madres, niños y activistas que participaban en una vigilia pacífica. La manifestación tenía como objetivo exigir la liberación de personas detenidas arbitrariamente desde hace más de un año.

“A golpes, con disparos y bajo insultos de ‘fascistas’ y ‘traidoras de la patria’, se reprimió a mujeres y familiares de presos políticos que ejercían su derecho a la protesta pacífica”, denunció el Clippve.

A todo eso se le suma, añadieron, la negativa de la Fiscalía y de los cuerpos de investigación a recibir las denuncias, así como la detención arbitraria, el viernes 8 de agosto, de una de las víctimas la defensora de derechos humanos, Martha Lía Grijales, “hoy en desaparición forzada” tras participar en una “manifestación de solidaridad con las madres agredidas, frente a la ONU en Caracas”.

“El TSJ, pese a contar con cámaras de seguridad que registraron el hecho de agresión en sus instalaciones, no ha identificado ni procesado a los responsables. Tampoco existe pronunciamiento del Ministerio Público rechazando esta escalada represiva contra víctimas de violaciones de derechos humanos”, condenó el Comité.

Para la organización, estos actos constituyen “una atrocidad sin precedentes en nuestra historia contemporánea, ni siquiera comparable con lo ocurrido en dictaduras como la de Pinochet o Videla, donde, aunque hostigadas y vigiladas, las Madres de Plaza de Mayo no fueron golpeadas ni humilladas físicamente por exigir justicia”.

El Comité vinculó estos actos con el patrón de persecución que investiga la Corte Penal Internacional como presunto crimen de lesa humanidad. “A las madres se les respeta, a las víctimas se les escucha y se les protege. Golpearlas, encarcelar a quienes muestran solidaridad y perseguir a quienes denuncian la violencia estatal es un acto de cobardía y una muestra del miedo que siente un sistema cuando la verdad sobre su crueldad queda expuesta”, agregó.

La organización exigió al Estado venezolano la liberación inmediata de todos los presos políticos, el cese de la represión y el respeto al derecho a la protesta pacífica. También hizo un llamado a Naciones Unidas, en especial a la Oficina del Alto Comisionado y a la Misión de Determinación de los Hechos, a continuar documentando y denunciando la violencia institucional en el país.

Finalmente, el Comité pidió a la sociedad venezolana, y en particular a las mujeres, rechazar lo que calificó como “ violencia de género ejercida por un Estado machista que pretende presentarse como defensor de la igualdad”.

“Hoy quieren callar a las mujeres que resisten por su fuerza, por su valentía, por ser luz en medio de la oscuridad del país. Mantengamos viva esa llama con la denuncia. Denunciar es resistir. Acompañar es sanar. Nombrar lo que ocurre es impedir que lo destruyan todo”, finalizó.

🚨 COMUNICADO | Las madres se respetan y las víctimas se protegen



Condenamos la escalada represiva contra madres, familiares y defensores que acompañan a víctimas de persecución política, así como la política de revictimización gubernamental.



El 5 de agosto, colectivos armados… pic.twitter.com/LaKWXUWfBg — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) August 9, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país