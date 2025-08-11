TelegramWhatsAppFacebookX
Inicio

A Martha Lía Grajales le imputaron tres delitos: alto comisionado ONU pide que la liberen

Volker Türk, alto comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), exigió este 11 de agosto la “liberación inmediata” de la defensora de derechos humanos, Martha Lía Grajales.

La activista fue detenida el pasado 8 de agosto tras participar en una manifestación en Los Palos Grandes, justamente frente a la sede de la ONU en Caracas, posterior al ataque de presuntos colectivos a una vigilia de madres que pidió en las adyacencias del Tribunal Supremo de Justicia la liberación de sus hijos, detenidos por razones políticas.

“Su familia y su abogado deben ser informados sobre su suerte y paradero. Sus derechos humanos deben ser respetados”, se lee en un mensaje publicado por la cuenta en la red social X de la ONU.

Justo este lunes, el Ministerio Público informó que Lia Grajales se dictó medida privativa de libertad en su contra por supuestas “acciones contra las instituciones y la paz de la República” y que fue imputada por los delitos de incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación para delinquir.

El esposo de Martha Lía , Antonio González, declaró que esta estuvo en condición de “desaparición forzada” hasta este 11 de agosto, cuando el Estado reconoció que estaba bajo su custodia y fue presentada ante tribunales. Sin embargo, no ha tenido comunicación con ella.

“El lugar en donde estuvo detenida desde el día viernes hasta hoy es la Dirección de Investigación de la Policía Nacional Bolivariana en Maripérez, lugar al que fuimos cuatro veces desde el día viernes, cuando se produjo la detención. Después el sábado, y el domingo cuando fuimos en dos ocasiones y Martha Lía nos fue negada”, precisó.

Reveló también que a la activista le impusieron un defensor público a pesar de que solicitó designar a un abogado de confianza, un patrón que se ha repetido en el caso de los presos políticos poselectorales.

“Es una práctica habitual del Estado mantener un régimen de incomunicación con el detenido, yo exijo comunicación con mi esposa y tener garantías de su integridad física”, concluyó.

Organizaciones de Argentina como Madres de Plaza de Mayo y de Ecuador, como el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, son algunas de las que han suscrito un documento para exigir la liberación de la activista. Así lo informó la ONG SurGentes, de la cual Grajales forma parte y que además aseguró que más de 800 han firmado un comunicado rechazando la detención.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Clippve condena “escalada represiva” contra madres de presos políticos

i

"Su familia y su abogado deben ser informados sobre su suerte y paradero. Sus derechos humanos deben ser respetados", exigió Volker Türk, alto comisionado de DDHH de la ONU
Martha Lía Grajales
Redacción Runrun.es
TelegramWhatsAppFacebookX

Volker Türk, alto comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), exigió este 11 de agosto la “liberación inmediata” de la defensora de derechos humanos, Martha Lía Grajales.

La activista fue detenida el pasado 8 de agosto tras participar en una manifestación en Los Palos Grandes, justamente frente a la sede de la ONU en Caracas, posterior al ataque de presuntos colectivos a una vigilia de madres que pidió en las adyacencias del Tribunal Supremo de Justicia la liberación de sus hijos, detenidos por razones políticas.

“Su familia y su abogado deben ser informados sobre su suerte y paradero. Sus derechos humanos deben ser respetados”, se lee en un mensaje publicado por la cuenta en la red social X de la ONU.

Justo este lunes, el Ministerio Público informó que Lia Grajales se dictó medida privativa de libertad en su contra por supuestas “acciones contra las instituciones y la paz de la República” y que fue imputada por los delitos de incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación para delinquir.

El esposo de Martha Lía , Antonio González, declaró que esta estuvo en condición de “desaparición forzada” hasta este 11 de agosto, cuando el Estado reconoció que estaba bajo su custodia y fue presentada ante tribunales. Sin embargo, no ha tenido comunicación con ella.

“El lugar en donde estuvo detenida desde el día viernes hasta hoy es la Dirección de Investigación de la Policía Nacional Bolivariana en Maripérez, lugar al que fuimos cuatro veces desde el día viernes, cuando se produjo la detención. Después el sábado, y el domingo cuando fuimos en dos ocasiones y Martha Lía nos fue negada”, precisó.

Reveló también que a la activista le impusieron un defensor público a pesar de que solicitó designar a un abogado de confianza, un patrón que se ha repetido en el caso de los presos políticos poselectorales.

“Es una práctica habitual del Estado mantener un régimen de incomunicación con el detenido, yo exijo comunicación con mi esposa y tener garantías de su integridad física”, concluyó.

Organizaciones de Argentina como Madres de Plaza de Mayo y de Ecuador, como el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, son algunas de las que han suscrito un documento para exigir la liberación de la activista. Así lo informó la ONG SurGentes, de la cual Grajales forma parte y que además aseguró que más de 800 han firmado un comunicado rechazando la detención.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Clippve condena “escalada represiva” contra madres de presos políticos

i

Todavia hay más
Inicio
Una base de datos de mujeres y personas no binarias con la que buscamos reolver el problema: la falta de diversidad de género en la vocería y fuentes autorizadas en los contenidos periodísticos.
Ir a mujeres referentes
Periodismo que desafía el poder para defender tus derechos humanos
Quiénes Somos
Nosotros
Nuestros Servicios
ConectaRR
runrunes
Nuestras newsletter