Cuando la tierra tambiÃ©n se cansa

Hay tragedias que, aunque llegan de improviso, encuentran todo preparado para multiplicar su devastaciÃ³n.
Los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio no solo movieron la corteza terrestre. Sacudieron la fragilidad de un paÃs que lleva veintisiete aÃ±os viendo derrumbarse, poco a poco, mucho antes de que cayera el primer edificio. Los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia, se convirtieron en los mÃ¡s potentes registrados en el paÃs desde comienzos del siglo XX.
Un terremoto no distingue ideologÃas. No pregunta por partidos polÃticos. No vota. Pero sÃ encuentra lo que los seres humanos hemos construidoâ€¦ o destruido.
Mi bisabuelo, el doctor Melchor Centeno GraÃ¼, dedicÃ³ buena parte de su vida al estudio de la sismologÃa venezolana. En la primera mitad del siglo XX publicÃ³ una obra monumental, Estudios sismolÃ³gicos, en la que analizÃ³ el comportamiento de los terremotos en nuestro paÃs y estudiÃ³ las posibles secuencias temporales de la actividad sÃsmica venezolana.
Entre sus conclusiones seÃ±alaba que Caracas parecÃa experimentar movimientos destructivos aproximadamente cada cincuenta o sesenta aÃ±os â€”como el terremoto de 1967, que marcÃ³ a toda una generaciÃ³nâ€” y terremotos verdaderamente catastrÃ³ficos alrededor de cada dos siglos, como el devastador sismo del Jueves Santo de 1812.
Mientras recordaba esos estudios en estos dÃas, no pude evitar pensar una frase sencilla y escalofriante:
Nos tocÃ³ esta vez.
No porque la sismologÃa permita predecir fechas. La naturaleza no funciona como un reloj. Pero los ciclos que estudiÃ³ mi bisabuelo nos recuerdan que los terremotos no son hechos extraordinarios. Son parte de la historia geolÃ³gica de Venezuela. Lo extraordinario deberÃa haber sido nuestra preparaciÃ³n.
Y justamente por eso duele mÃ¡s.
Porque durante esos mÃ¡s de doscientos aÃ±os, desde 1812, debimos haber construido ciudades mÃ¡s resistentes, instituciones mÃ¡s sÃ³lidas, planes de emergencia mejor preparados y una cultura permanente de prevenciÃ³n.
En cambio, el terremoto encontrÃ³ un paÃs exhausto.
Durante dÃ©cadas Venezuela tuvo instituciones capaces de responder a emergencias. ExistÃan protocolos, mantenimiento, planes de contingencia, hospitales que funcionaban, cuerpos de rescate dotados e infraestructura relativamente sÃ³lida. Hoy, despuÃ©s de veintisiete aÃ±os de deterioro sistemÃ¡tico, la naturaleza encontrÃ³ un paÃs mucho mÃ¡s vulnerable de lo que debÃa ser.
El principal aeropuerto del paÃs tuvo que suspender operaciones por los daÃ±os sufridos precisamente cuando mÃ¡s se necesitaba para recibir ayuda internacional y facilitar evacuaciones. Las rÃ©plicas obligaron a miles de personas a permanecer en las calles por temor a nuevos derrumbes. Las alertas de tsunami iban y venÃan. La incertidumbre se convirtiÃ³ en otra forma de desastre.
Pero hay algo aÃºn mÃ¡s doloroso: el terremoto ocurriÃ³ en el peor momento imaginable.
No porque existan buenos momentos para una tragedia de esta magnitud, sino porque Venezuela ya vivÃa una emergencia humanitaria antes de que la tierra decidiera recordarnos su fuerza. Millones de venezolanos necesitaban ayuda humanitaria antes del primer temblor; ahora esa necesidad se multiplica.
Los hospitales llegan debilitados, por no decir en el piso, despuÃ©s de aÃ±os sin inversiÃ³n. Las ambulancias son insuficientes. Los servicios pÃºblicos apenas sobreviven. El suministro de agua ya era precario antes de que se rompieran las tuberÃas. La electricidad ya fallaba antes de que colapsaran nuevas lÃneas. Las carreteras ya estaban heridas antes de abrirse nuevas grietas.
Cuando todo funciona mal, cualquier emergencia se multiplica.
Y, sin embargo, como ocurre siempre en Venezuela, apareciÃ³ el verdadero paÃs.
- El de los vecinos que remueven escombros con las manos.
- El de los mÃ©dicos que no abandonan sus puestos, aunque tambiÃ©n hayan perdido sus casas.
- El de los bomberos que trabajan durante horas sin relevo.
- El de los jÃ³venes organizando cadenas humanas para trasladar heridos.
- El de quienes comparten el agua que les queda porque entienden que maÃ±ana puede ser al revÃ©s.
Las imÃ¡genes que dieron la vuelta al mundo mostraban precisamente eso: ciudadanos improvisando herramientas, voluntarios buscando sobrevivientes entre el concreto y comunidades enteras organizÃ¡ndose para rescatar a los suyos con los recursos que tenÃan a mano.Â
Y entonces surge una pregunta que duele tanto como los propios derrumbes.
Â¿DÃ³nde estaba el despliegue militar que cabrÃa esperar frente a una tragedia de esta magnitud? Â¿DÃ³nde estaban los miles de efectivos que durante aÃ±os hemos visto movilizarse con rapidez para controlar manifestaciones, custodiar actos oficiales o instalar alcabalas? Mientras las cÃ¡maras mostraban a vecinos levantando bloques de concreto con las manos desnudas, muchos venezolanos se hicieron la misma pregunta: Â¿quÃ© misiÃ³n podÃa ser mÃ¡s urgente que rescatar vidas?
TambiÃ©n, con honrosÃsimas excepciones, aparecieron alcaldÃas que demostraron que la diferencia no siempre estÃ¡ en el presupuesto sino en la voluntad de servir.
Porque cuando las instituciones nacionales son incapaces de responder, la primera lÃnea termina siendo el ciudadano comÃºn y aquellos gobiernos locales que todavÃa entienden que gobernar significa proteger.
La solidaridad venezolana vuelve a hacer el trabajo que deberÃa hacer el Estado.
Y eso no deberÃa parecernos normal.
Durante aÃ±os escuchamos que el paÃs resistÃa. Que salÃa adelante. Que siempre encontraba la manera.
Es cierto.
Pero ningÃºn pueblo puede vivir eternamente sustituyendo con heroÃsmo lo que corresponde a las instituciones. La resiliencia no puede convertirse en polÃtica pÃºblica.
No podemos seguir admirando la capacidad de sobrevivir cuando lo verdaderamente admirable serÃa poder vivir.
Mi bisabuelo dedicÃ³ su vida a estudiar los terremotos porque sabÃa que conocer el pasado era la mejor manera de prepararse para el futuro. La naturaleza cumple sus ciclos. Lo que no deberÃa cumplir ciclos es nuestra desmemoria.
Veintisiete aÃ±os de destrucciÃ³n institucional no producen Ãºnicamente pobreza o emigraciÃ³n. TambiÃ©n producen esto: un paÃs donde un terremoto no solo derrumba edificios, sino que deja al descubierto los escombros de un Estado que hace mucho tiempo dejÃ³ de cumplir su funciÃ³n esencial: proteger a sus ciudadanos.
QuizÃ¡s el mayor drama de estos terremotos no sea solamente el nÃºmero de vÃctimas, de desaparecidos o de edificios colapsados. Es descubrir que la infraestructura fÃsica puede reconstruirse mucho mÃ¡s rÃ¡pido que la infraestructura institucional.
Los puentes volverÃ¡n a levantarse. Las pistas del aeropuerto volverÃ¡n a recibir aviones. Los edificios podrÃ¡n reconstruirse.
Lo infinitamente mÃ¡s difÃcil serÃ¡ reconstruir la confianza de un paÃs que lleva veintisiete aÃ±os viendo cÃ³mo se derrumban, una tras otra, las estructuras invisibles que sostienen una naciÃ³n: la competencia, la planificaciÃ³n, la transparencia, la responsabilidad y el respeto por la vida humana.
Porque la tierra temblÃ³ durante unos segundos, tal vez un minuto. Lo que lleva demasiado tiempo temblando es Venezuela.
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