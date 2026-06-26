Cuando la tierra tambiÃ©n se cansa

Hay tragedias que, aunque llegan de improviso, encuentran todo preparado para multiplicar su devastaciÃ³n.

Los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio no solo movieron la corteza terrestre. Sacudieron la fragilidad de un paÃ­s que lleva veintisiete aÃ±os viendo derrumbarse, poco a poco, mucho antes de que cayera el primer edificio. Los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia, se convirtieron en los mÃ¡s potentes registrados en el paÃ­s desde comienzos del siglo XX.

Un terremoto no distingue ideologÃ­as. No pregunta por partidos polÃ­ticos. No vota. Pero sÃ­ encuentra lo que los seres humanos hemos construidoâ€¦ o destruido.

Mi bisabuelo, el doctor Melchor Centeno GraÃ¼, dedicÃ³ buena parte de su vida al estudio de la sismologÃ­a venezolana. En la primera mitad del siglo XX publicÃ³ una obra monumental, Estudios sismolÃ³gicos, en la que analizÃ³ el comportamiento de los terremotos en nuestro paÃ­s y estudiÃ³ las posibles secuencias temporales de la actividad sÃ­smica venezolana.

Entre sus conclusiones seÃ±alaba que Caracas parecÃ­a experimentar movimientos destructivos aproximadamente cada cincuenta o sesenta aÃ±os â€”como el terremoto de 1967, que marcÃ³ a toda una generaciÃ³nâ€” y terremotos verdaderamente catastrÃ³ficos alrededor de cada dos siglos, como el devastador sismo del Jueves Santo de 1812.

Mientras recordaba esos estudios en estos dÃ­as, no pude evitar pensar una frase sencilla y escalofriante:

Nos tocÃ³ esta vez.

No porque la sismologÃ­a permita predecir fechas. La naturaleza no funciona como un reloj. Pero los ciclos que estudiÃ³ mi bisabuelo nos recuerdan que los terremotos no son hechos extraordinarios. Son parte de la historia geolÃ³gica de Venezuela. Lo extraordinario deberÃ­a haber sido nuestra preparaciÃ³n.

Y justamente por eso duele mÃ¡s.

Porque durante esos mÃ¡s de doscientos aÃ±os, desde 1812, debimos haber construido ciudades mÃ¡s resistentes, instituciones mÃ¡s sÃ³lidas, planes de emergencia mejor preparados y una cultura permanente de prevenciÃ³n.

En cambio, el terremoto encontrÃ³ un paÃ­s exhausto.

Durante dÃ©cadas Venezuela tuvo instituciones capaces de responder a emergencias. ExistÃ­an protocolos, mantenimiento, planes de contingencia, hospitales que funcionaban, cuerpos de rescate dotados e infraestructura relativamente sÃ³lida. Hoy, despuÃ©s de veintisiete aÃ±os de deterioro sistemÃ¡tico, la naturaleza encontrÃ³ un paÃ­s mucho mÃ¡s vulnerable de lo que debÃ­a ser.

El principal aeropuerto del paÃ­s tuvo que suspender operaciones por los daÃ±os sufridos precisamente cuando mÃ¡s se necesitaba para recibir ayuda internacional y facilitar evacuaciones. Las rÃ©plicas obligaron a miles de personas a permanecer en las calles por temor a nuevos derrumbes. Las alertas de tsunami iban y venÃ­an. La incertidumbre se convirtiÃ³ en otra forma de desastre.

Pero hay algo aÃºn mÃ¡s doloroso: el terremoto ocurriÃ³ en el peor momento imaginable.

No porque existan buenos momentos para una tragedia de esta magnitud, sino porque Venezuela ya vivÃ­a una emergencia humanitaria antes de que la tierra decidiera recordarnos su fuerza. Millones de venezolanos necesitaban ayuda humanitaria antes del primer temblor; ahora esa necesidad se multiplica.

Los hospitales llegan debilitados, por no decir en el piso, despuÃ©s de aÃ±os sin inversiÃ³n. Las ambulancias son insuficientes. Los servicios pÃºblicos apenas sobreviven. El suministro de agua ya era precario antes de que se rompieran las tuberÃ­as. La electricidad ya fallaba antes de que colapsaran nuevas lÃ­neas. Las carreteras ya estaban heridas antes de abrirse nuevas grietas.

Cuando todo funciona mal, cualquier emergencia se multiplica.

Y, sin embargo, como ocurre siempre en Venezuela, apareciÃ³ el verdadero paÃ­s.

El de los vecinos que remueven escombros con las manos.

El de los mÃ©dicos que no abandonan sus puestos, aunque tambiÃ©n hayan perdido sus casas.

El de los bomberos que trabajan durante horas sin relevo.

El de los jÃ³venes organizando cadenas humanas para trasladar heridos.

El de quienes comparten el agua que les queda porque entienden que maÃ±ana puede ser al revÃ©s.

Las imÃ¡genes que dieron la vuelta al mundo mostraban precisamente eso: ciudadanos improvisando herramientas, voluntarios buscando sobrevivientes entre el concreto y comunidades enteras organizÃ¡ndose para rescatar a los suyos con los recursos que tenÃ­an a mano.Â

Y entonces surge una pregunta que duele tanto como los propios derrumbes.

Â¿DÃ³nde estaba el despliegue militar que cabrÃ­a esperar frente a una tragedia de esta magnitud? Â¿DÃ³nde estaban los miles de efectivos que durante aÃ±os hemos visto movilizarse con rapidez para controlar manifestaciones, custodiar actos oficiales o instalar alcabalas? Mientras las cÃ¡maras mostraban a vecinos levantando bloques de concreto con las manos desnudas, muchos venezolanos se hicieron la misma pregunta: Â¿quÃ© misiÃ³n podÃ­a ser mÃ¡s urgente que rescatar vidas?

TambiÃ©n, con honrosÃ­simas excepciones, aparecieron alcaldÃ­as que demostraron que la diferencia no siempre estÃ¡ en el presupuesto sino en la voluntad de servir.

Porque cuando las instituciones nacionales son incapaces de responder, la primera lÃ­nea termina siendo el ciudadano comÃºn y aquellos gobiernos locales que todavÃ­a entienden que gobernar significa proteger.

La solidaridad venezolana vuelve a hacer el trabajo que deberÃ­a hacer el Estado.

Y eso no deberÃ­a parecernos normal.

Durante aÃ±os escuchamos que el paÃ­s resistÃ­a. Que salÃ­a adelante. Que siempre encontraba la manera.

Es cierto.

Pero ningÃºn pueblo puede vivir eternamente sustituyendo con heroÃ­smo lo que corresponde a las instituciones. La resiliencia no puede convertirse en polÃ­tica pÃºblica.

No podemos seguir admirando la capacidad de sobrevivir cuando lo verdaderamente admirable serÃ­a poder vivir.

Mi bisabuelo dedicÃ³ su vida a estudiar los terremotos porque sabÃ­a que conocer el pasado era la mejor manera de prepararse para el futuro. La naturaleza cumple sus ciclos. Lo que no deberÃ­a cumplir ciclos es nuestra desmemoria.

Veintisiete aÃ±os de destrucciÃ³n institucional no producen Ãºnicamente pobreza o emigraciÃ³n. TambiÃ©n producen esto: un paÃ­s donde un terremoto no solo derrumba edificios, sino que deja al descubierto los escombros de un Estado que hace mucho tiempo dejÃ³ de cumplir su funciÃ³n esencial: proteger a sus ciudadanos.

QuizÃ¡s el mayor drama de estos terremotos no sea solamente el nÃºmero de vÃ­ctimas, de desaparecidos o de edificios colapsados. Es descubrir que la infraestructura fÃ­sica puede reconstruirse mucho mÃ¡s rÃ¡pido que la infraestructura institucional.

Los puentes volverÃ¡n a levantarse. Las pistas del aeropuerto volverÃ¡n a recibir aviones. Los edificios podrÃ¡n reconstruirse.

Lo infinitamente mÃ¡s difÃ­cil serÃ¡ reconstruir la confianza de un paÃ­s que lleva veintisiete aÃ±os viendo cÃ³mo se derrumban, una tras otra, las estructuras invisibles que sostienen una naciÃ³n: la competencia, la planificaciÃ³n, la transparencia, la responsabilidad y el respeto por la vida humana.

Porque la tierra temblÃ³ durante unos segundos, tal vez un minuto. Lo que lleva demasiado tiempo temblando es Venezuela.

@cjaimesb

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