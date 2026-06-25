Activaron plataforma web para reportar y localizar a personas desaparecidas tras el terremoto en Venezuela

Ante la interrupción de los canales principales de comunicación y la incertidumbre que afecta a miles de hogares venezolanos tras los recientes eventos sísmicos, la iniciativa de los ciudadanos activó de manera urgente una plataforma digital enfocada en facilitar la búsqueda y el reencuentro de seres queridos en todo el territorio nacional.

El sitio web, el cual es de acceso público y gratuito, funciona como una base de datos interactiva en la que cualquier individuo puede registrar un reporte de desaparición o actualización de forma rápida y segura de los desaparecidos en esta tragedia a través del portal: https://desaparecidosterremotovenezuela.com/

El objetivo principal de la herramienta es servir como como un puente digital para reconectar con familias, permitiendo a la población ingresar los nombres de las personas con las que no han podido establecer contacto sobre su paradero o situación actual.

Con respecto a los reportes de desaparición en la plataforma, el sistema ya cuenta con más de 10 000 registros de ciudadanos de los cuales sus familiares y allegados aún no tienen información precisa sobre su bienestar.

Los creadores de esta iniciativa hacen un llamado a los ciudadanos y usuarios en redes sociales para la difusión masiva y viralizar el enlace, para optimizar así la eficiencia del registro y garantizar que la información llegue a los rincones más afectados por la emergencia.

🚨 Plataforma para reportar y encontrar personas desaparecidas tras el terremoto.



Reporta aquí en 1 minuto 👇https://t.co/1FsbxKMciq



Comparte. Ayuda a reconectar familias ❤️#venezuela #noticias #desaparecidos #terremoto pic.twitter.com/wAo6EbRpcW — Giuseppe Gangi (@ggangix) June 25, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.