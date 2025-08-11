Evo Morales denunció que presidente boliviano Luis Arce pretende “fugarse” a Venezuela

Apenas a una semana de las elecciones presidenciales en Bolivia, el exmandatario Evo Morales aseguró que el actual gobernante Luis Arce prevé “escaparse” a Venezuela al concluir su gestión gubernamental en noviembre de este año.

Según Morales, el vicepresidente boliviano, David Choquehuanca, viajó sorpresivamente y sin ninguna agenda a Venezuela.

“Todos comentan en Bolivia, en la Casa Grande del Pueblo, como también en Venezuela, que ha ido a preparar la fuga de Lucho, su familia y algunos corruptos”, indicó el aliado político del chavismo.

Añadió que algunos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Bolivia le informaron que Arce tiene todo preparado para escaparse.

Morales sostuvo que Arce se iría de territorio boliviano, independientemente de si el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, llega a segunda vuelta.

En las primeras de cambio, Rodríguez era considerado el heredero político de Morales, pero sorprendió al Movimiento al Socialismo (MAS) al postularse por su cuenta con la llamada Alianza Popular.

Ocho candidatos disputarán la presidencia de Bolivia este próximo domingo 17 de agosto.

Los aspirantes son todos hombres y están entre los 36 y los 70 años. Hay cuatro que postulan a presidente por primera vez, cuatro que ocupan cargos públicos, dos que vienen de una familia de políticos, un ex presidente (Horacio Quiroga) y dos que se presentan como la renovación de la izquierda que gobierna el país desde hace 20 años.

Según las más recientes encuestas, dos candidatos opositores al gobierno izquierdista lideran las preferencias.

El empresario de centroderecha Samuel Doria Medina, que postula por la Alianza Unidad y Quiroga, de la coalición Libre.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.