“Una voz firme y solidaria con la causa venezolana”: lamentan muerte de Miguel Uribe

Dirigentes políticos venezolanos lamentaron el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, exsenador colombiano que fue víctima de un atentado el pasado 7 de junio en medio de un acto político de cara a la definición del candidato presidencial del partido Centro Democrático (oposición).

Luego del incidente, Miguel Uribe Turbay fue trasladado a la Fundación Clínica Santa Fe y tras 2 meses de intervenciones quirúrgicas, falleció en la madrugada de este lunes debido a una hemorragia en el sistema nervioso central.

Tras conocerse el deceso del exsenador colombiano, personalidades de la política venezolana se manifestaron en redes sociales. Edmundo González Urrutia señaló que conoció a Uribe Turbay en Madrid, España, en octubre de 2024. “Hablamos largo sobre Venezuela, sobre la democracia y sobre los problemas de su país. Miguel los asumía sin rodeos, pero siempre pensando en cómo resolverlos”, expresó.

Por su parte, la dirigente opositora María Corina Machado hizo llegar sus oraciones a la familia de Uribe Turbay, así como a todo el pueblo de Colombia. “A María Claudia, sus hijos, su padre, su familia, sus amigos y compañeros, que Dios les llene de fuerza para continuar el camino sin la presencia física de Miguel. Su vida y su lucha son un testimonio ejemplar que los acompañará siempre”, señaló.

También, el partido político Voluntad Popular envió sus condolencias por la muerte del exsenador y afirmó que fue “una voz siempre firme y solidaria con la causa venezolana”.

El dirigente opositor Leopoldo López también se manifestó, señalando que Uribe Turbay “tenía planes, equipo, energía y devoción por su gente. Hoy no está físicamente pero quedará por siempre su legado, su ejemplo y su valentía”. Además, afirmó que fue “víctima de quienes se vieron amenazados por su liderazgo” y “con su partida queda vivo su compromiso por Colombia”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Miguel Uribe
Redacción Runrun.es
