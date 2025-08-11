“El acceso a internet es un derecho humano”: VeSinFiltro a un año del bloqueo de X

El pasado viernes 8 de agosto se cumplió un año del bloqueo de X (antes Twitter), en Venezuela, anunciado por Nicolás Maduro luego de acusar a la red social de generar “zozobra” y cuestionar la transparencia de las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024.

El bloqueo se ejecutó a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), ente regulador de las telecomunicaciones en el país. Tras la orden, CANTV, Movistar, Inter, NetUno, Supercable y Airtek restringieron el acceso a la red social. Aunque la medida fue anunciada sólo por 10 días, la restricción aún permanece, lo que impide a los venezolanos acceder y difundir información.

Hace un año, mientras en RRSS circulaban voces críticas que cuestionaban los resultados electorales que lo dieron ganador, Nicolás Maduro ordenó el bloqueo de X.

Tras la orden, CANTV, Movistar, Digitel, Inter, NetUno, Supercable y Airtek restringieron el acceso en toda Venezuela pic.twitter.com/I43jW2n05Q — VE sin Filtro (@vesinfiltro) August 8, 2025

La organización VeSinFiltro, dedicada a la defensa de la libertad de expresión y acceso a la información en Venezuela, denunció el bloqueo que persiste en X y a la aplicación de mensajería Signal “después de que Maduro mencionara que Conatel le había propuesto bloquear WhatsApp.”

“Los bloqueos de X y Signal se dieron en un contexto donde el ecosistema de medios independientes está severamente debilitado y las redes sociales se convirtieron en espacios para el ejercicio de la libre expresión”, señala la organización a través de un hilo publicado en X.

En este sentido, la ONG condenó el “uso del poder político” para restringir el acceso a las plataformas digitales, violando el derecho a la libertad de expresión y a la privacidad de las personas. Por otro lado, consideran que esta medida es una “forma de represión que silencia voces críticas y limita la participación ciudadana”.

“El acceso a internet es un derecho humano que debe regirse por principios de universalidad, libre acceso, neutralidad, privacidad y seguridad. Reclamamos transparencia y rendición de cuentas en todas las decisiones que afecten la conectividad, con procesos abiertos, revisables y respetuosos de los estándares internacionales de derechos humanos”, expresó VeSinFiltro en un comunicado también publicado en su página web.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país