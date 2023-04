DDHH olvidados | Asesinato de Jhonny González cumple una década de impunidad - Runrun

La madrugada del 3 de mayo de 2013 era otra rutinaria para el periodista Jhonny González. El miembro del diario Líder en Deportes acostumbraba a quedarse hasta tarde en la redacción del entonces producto de la Cadena Capriles (ahora Grupo Últimas Noticias) adelantando la pauta de la fuente boxeo para el día siguiente y también bromeando con los pocos compañeros que quedaban. Jhonny, de 33 años y graduado en la segunda promoción de la escuela de Comunicación Social de la Universidad Santa María, era popular por su facilidad para hacer amistades, a menudo hacía reír a su entorno, era difícil que no le sacara una sonrisa a la gente. Como en casi todas las jornadas nocturnas, horario que le era habitual, pues había sido editor de la noche en el periódico, Jhonny llamó a su mamá y le dijo que iba saliendo a su casa. Pero nunca llegó.

Al doblar en la primera esquina del edificio del emporio comunicacional ubicado en la urbanización caraqueña de La Urbina a bordo su Ford Fiesta, Jhonny se consiguió de frente con un vehículo negro que lo bloqueó. Segundos después, dos motos de alta cilindrada rodearon el vehículo y descargaron hacia el asiento del conductor múltiples disparos.

Los impactos de bala hicieron que la escasa gente que había en el medio de comunicación saliera a averiguar lo que estaba sucediendo. Cuando llegaron al carro todavía con el motor encendido, Jhonny agonizaba. Minutos después, expiró.

A partir de ese momento una serie de especulaciones e hipótesis comenzaron a rodar: que si había sido un crimen pasional, que si Jhonny estaba saliendo con la expareja de un funcionario policial, que si el asesinato estaba vinculado con la investigación que hacia sobre la tragedia que rodeó al boxeador venezolano Edwin “El Inca” Valero, que si era un mensaje a los entonces dueños de la Cadena Capriles para que vendieran la empresa…y así otros tantos.

Pero la hipótesis más descabellada la arrojó el propio Nicolás Maduro a escasos meses de su elección.

Maduro dijo que el asesinato de Jhonny pudo haber sido ordenado por el expresidente colombiano, Alvaro Uribe Vélez, en concordancia con paramilitares para desestabilizar a su recién instaurado Gobierno.

“Fue sicariato, no intentaron robarle nada. Fue el mismo día que habíamos anunciado que íbamos a Petare, en todas esas cosas puede estar la mano de Uribe Vélez”, dijo Maduro en una transmisión de Venezolana de Televisión.

Pese a la promesa de hacer justicia de funcionarios policiales, gubernamentales y hasta del director del diario Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel, luego de esa alocución de Maduro que uso el crimen de González para hacer propaganda, la investigación comenzó a estancarse hasta quedar completamente archivada.

En un principio, las pesquisas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) apuntaron hacia un robo de vehículo o un crimen pasional, pero al pasar el tiempo, no existen siquiera sospechosos que permitan a los familiares tener una idea de lo que ocurrió.

“Me lo mataron y ni siquiera sé por qué. He acudido a todas las instancias y no me dicen nada. No quiero marcharme con esta incertidumbre”, dijo Luz Marina de González, madre de Jhonny.