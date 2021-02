Runrunes de Bocaranda: ALTO – LAS VACUNAS - Runrun

LAS VACUNAS

Funcionarios del gobierno de Maduro se han estado reuniendo con diversos sectores de las áreas salud, comercial y privados tratando de establecer una línea de concordancia y colaboración para su plan de vacunación contra la COVID-19. La llegada de las vacunas rusas permitió el comienzo de la vacunación que arrancó con los trabajadores de la salud -sector que ya tiene en su haber más de un tercio de todos los fallecidos por el virus- y luego con los diputados rojitos y funcionarios del gobierno.

Sin embargo, ante la cantidad de casos y la necesidad de vacunar para tratar de lograr la ansiada “inmunidad de rebaño” han aparecido diversas opciones que aún permanecen bajo el secretismo oficial. Por ejemplo, en referencia a la cadena de frío que hace falta para el depósito, conservación y traslado de las vacunas, surgió la oferta de los diversos mataderos industriales, que se han visto afectados por la falta de insumos y los problemas de sus clientes, de permitir que esas instalaciones -con frío permanente- sirvan de depósitos temporales entre la llegada de las vacunas y su inoculación a los venezolanos.

Hay una amplia área geográfica del país (Santa Lucía, San Sebastián, Charallave y otras mas hacia el centro y occidente) que podrían ser centros de distribución. Igualmente, cadenas de frío de empresas comerciales y las que el Instituto de los Seguros Sociales (IVSS) tiene en Guarenas y Los Teques. Las empresas de alimentos congelados también serán llamadas.

Significaría un plan concertado entre gobierno y privados para tratar de inmunizar más gente en el menor tiempo posible.

Muy dura fue la cifra que “descubrieron” sobre la disminución de la limpieza y el aseo de los hogares, que estaba en un 60 %, y hoy está en el 40 %. Y sigue bajando ante la crónica escasez de agua. Atribuida, entre otras razones, a fallas de las 135 plantas y sus bombas a nivel nacional. A las mismas no se les hace ningún tipo de mantenimiento desde hace tres años… ¿otro logro de la “robolución”?

El ejemplo global, desde Estados Unidos y Gran Bretaña hasta Alemania y Argentina, pasando por Australia y Japón, en cuanto a utilizar la infraestructura comercial de las redes de farmacias establecidas, es otro punto que se está considerando. En el país una cadena nacional tiene mas de 150 establecimientos en los estados con mas población y otras tienen menos sucursales, pero también con presencia en zonas diferentes. El gobierno debe quitarse el “prurito” de trabajar de la mano con los privados para lograr el alcance requerido de vacunaciones. Ojalá y prive la sensatez por el bien de todos.

¿DAME Y TOMA?

Siempre tratando de echar la culpa a otros de sus propias fallas, el rojo gobierno acusa y somete al escarnio público a una cadena de farmacias por no tener vuelto suficiente -en divisas de baja numeración- para los clientes de sus sucursales.

No obstante, indirectamente reconoce su responsabilidad, pues la importación de billetes de baja denominación en moneda estadounidense es obligación del Banco Central, que ha estado muy ocupado en hacer diversos trueques, desde oro y minerales hasta petróleo, para conseguir los verdes billetes del “repudiado Tío Sam”, en medio de las restricciones de la Reserva Federal y las sanciones en el área financiera.

La nota oficial dejó ver que el gobierno facilitará los billetes en las unidades más requeridas. Negociantes con el gobierno y aquellos que movilizan fortunas en efectivo lo hacen en la más alta denominación posible, billetes de 100 dólares, por el espacio que ocupan en su transporte. Verdes dólares en notas de 20, 10, 5 y 1 se hacen escasos y son claves al comprar en mercados y supermercados, así como en las bombas de gasolina. Se me vienen a la cabeza aquellas campañas mediáticas cuando gobernaba Chávez en las que denostaban de la verde moneda y poco faltó para que acusaran de apátridas a los que anunciaron que esa sería la moneda por circular si con el correr de los años no se corregía la política económica. (et ait ad populum).

UNA ALERTA

Maduro ha dicho que en Venezuela se está aplicando ya la vacuna rusa Sputnik y que comenzó por los miembros del sector salud. Sin embargo, es en nuestro país donde se han estado haciendo pruebas en su fase 3 del desarrollo, pero solamente en un grupo de centenar y medio de personas, como se han enterado los miembros de las Academias Nacionales.

EL LABORATORIO

El Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología es una institución líder en su esfera a nivel mundial. Fue fundada en 1891 como laboratorio privado. Desde 1949 lleva el nombre de Nikolay Gamaleya, pionero de la investigación microbiológica en Rusia. Él estudió en el laboratorio del biólogo francés Louis Pasteur, en París y abrió, en 1886 en Rusia, el segundo punto de vacunación contra la rabia en el mundo. En el siglo XX, Gamaleya, al frente del centro, luchó contra epidemias de cólera, difteria y tifus y organizó campañas de vacunación masiva en la Unión Soviética.

El centro gestiona una de las mayores colecciones de virus del mundo y tiene sus propias instalaciones para la elaboración de vacunas.

Desde los años 80 el Centro Gamaleya ha liderado los esfuerzos para desarrollar una plataforma tecnológica basada en adenovirus que se encuentra en los adenoides humanos. El Centro Gamaleya desarrolló y registró con éxito, en 2015, dos vacunas contra el Ébola (una tercera vacuna fue registrada en 2020), usando la plataforma de vectores adenovirales. La efectividad de la vacuna ha sido certificada por la OMS.

Como han recomendado especialistas globales, cualesquiera de las vacunas existentes son necesarias para proteger a la población mundial. El efecto, la reducción de contagios ya se comprobó en los países donde han aplicado alguna de las vacunas existentes, que incluyen las de Pfizer y AztraZeneca, las de la India, Rusia y China y de otros países y laboratorios que continúan investigando y desarrollando otras modalidades contra la temible covid-19.