Actualización de acuerdos comerciales con Colombia no será tan rápida como la apertura de la frontera - Runrun

La exportación de productos y servicios venezolanos será exitosa siempre y cuando sean competitivos

Pisella indicó que el ron, cacao, cangrejos, camarones, aguacates y naranjas también entran en la lista de oportunidades de exportación para Venezuela

Polesel aseguró que el turismo es una importante oportunidad de exportación de servicios para Venezuela

Tras la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia el 26 de septiembre de 2022, el sector privado venezolano se prepara para restablecer el intercambio comercial formal con el país vecino.

Aunque la frontera entre ambos países estuvo siete años cerrada oficialmente, la realidad es que el intercambio comercial nunca se detuvo.

De acuerdo con Tiziana Polesel, presidente de Consecomercio, la reapertura de la frontera brindará un mercado adicional que las empresas venezolanas podrán atender.

Durante una ponencia sobre las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela, Luigi Pisella, presidente de Conindustria, aseguró que, actualmente, el intercambio comercial colombo-venezolano “está valorado en unos 400 millones de dólares, 90% a favor de Colombia.

Adicionalmente, indicó que la reapertura generará alrededor de 3.000 empleos en la región fronteriza.

Ambos líderes de cámaras gremiales coincidieron en que uno de los pasos más importantes tras la apertura de la frontera es la actualización del Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial AAP.C N° 28. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia el acuerdo, suscrito el 28 de noviembre de 2011, define el tratamiento preferencial aplicable a exportaciones de Colombia que tienen como destino Venezuela y viceversa.

Los expertos señalaron que la actualización consiste en revisar la lista de productos que engloba el acuerdo. “El convenio se aprobó un poco antes de que se cerrara la frontera. Por eso quedó desactualizado”, afirmó Polesel.

Pisella y Polesel indicaron que esta actualización puede tomar seis meses o un tiempo mayor en realizarse.

Las oportunidades de exportación para Venezuela incluyen productos y servicios. Quesos, embutidos, ron, cacao, cangrejos, camarones, aguacates, naranjas y productos de la industria farmacéutica podrían ser parte de los productos que Venezuela exporte a Colombia.

En cuanto a los servicios, Polesel señaló que el turismo y la tecnología también son dos oportunidades de crecimiento que Venezuela puede brindar a Colombia.

La exportación de productos y servicios venezolanos será exitosa siempre y cuando sean competitivos, alertó.

Se tendrán que actualizar los acuerdos

La apertura de la frontera trae consigo el retorno de relaciones comerciales formales entre Colombia y Venezuela. Pisella explicó que el Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial AAP.C N° 28 es importante porque establece el intercambio de 4.600 productos que entran libres aranceles a los países.

“Este convenio continuará. Solo que debe actualizarse. La última vez que se actualizó fue en 2012”, dijo el presidente de Conindustria. Sin embargo, antes de su actualización representantes de ambos países deben revisarlo para negociar las nuevas condiciones del acuerdo.

Los diferentes sectores de la industria venezolana y de la colombiana serán consultados para examinar los ítems del acuerdo. Según Polesel, conocer la opinión de los agentes productores es esencial para entender la realidad del mercado.

“Lo que buscan esos convenios es igualdad de condiciones. La igualdad de condiciones se aplica cuando un producto que no tiene arancel para ir de Colombia a Venezuela, tampoco debería tenerlo para ir de Venezuela a Colombia”, dijo la presidente de Consecomercio.

El reingreso a la Comunidad Andina de Naciones

Además de actualizar el Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial AAP.C N° 28, Polesel indicó que es de suma importancia formar parte de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) de nuevo.

La Comunidad Andina fue fundada el 26 de mayo de 1969 en Quito, Ecuador. Es una organización internacional creada para alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo entre los Estados y los pueblos andinos. El bloque de integración subregional está formado por Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile y Perú.

El 19 de abril de 2006, el expresidente venezolano Hugo Chávez anunció la salida de Venezuela de la CAN, luego de que Colombia y Perú negociaron tratados de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, lo que calificó como una herida «de muerte» al acuerdo andino.

El 13 de septiembre de 2022, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, anunció que Venezuela evalúa regresar a la CAN.

«El presidente Nicolás Maduro ha hablado de la vuelta de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones, en nuevas condiciones, en nuevos términos, considerando no solamente las vulnerabilidades de nuestro país como país bloqueado, sino también sus potencialidades», dijo en la presentación del Reporte de Economía y Desarrollo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), en Caracas, según EFE.

Polesel explicó que reingresar a la CAN le permitirá a Venezuela estar en una rueda de negocios, analizando de cerca todos los convenios y las disposiciones que puedan complementar y tener igualdad de condiciones.

“El objetivo es potenciar las fortalezas de cada país de manera tal de que se complementen con las fortalezas del otro. Eso es lo que busca un acuerdo comercial”, dijo.

Venezuela tiene oportunidad con alimentos y turismo

De acuerdo con Polesel, Venezuela cuenta con algunas capacidades y fortalezas importantes en cuanto a determinados servicios. “La formalización de las relaciones comerciales entre los dos países nuevamente brinda una oportunidad de crecimiento. Siempre que tengamos ventajas competitivas», dijo.

Según la presidente de Consecomercio, no todo lo que se produce en Venezuela es exportable y ese es el diagnóstico que todos los sectores de la economía están realizando actualmente.

Pisella indicó que productos como quesos y embutidos son una oportunidad de exportación para Venezuela porque en el país se produce la cantidad suficiente para cubrir el mercado nacional y ahora el mercado colombiano.

Además de ellos, Pisella aseguró que el ron, cacao, cangrejos, camarones, aguacates y naranjas también entran en la lista de oportunidades de exportación para Venezuela.

También, pueden exportarse servicios. Polesel señaló que el turismo y todo lo que genera se define como exportación de servicios y que es una oportunidad de negocio importante. “La apertura es una integración. El turismo se beneficiará de ello”, aseguró Pisella.

“Hay un interés de Colombia de retomar esas rutas turísticas que para ellos eran muy apetecibles. Mérida, Nueva Esparta y Bolívar son un nicho que ellos quisieran retomar porque Venezuela como destino turístico para Colombia siempre fue muy atractivo”, afirmó Polesel.

Además de ello, la presidente de Consecomercio indicó que Venezuela tiene un potencial en talento relacionado con servicios tecnológicos. Esto incluye desarrollo en tecnología, desarrollo de aplicaciones y nuevos productos tecnológicos.

Según Pisella, Venezuela y Colombia siempre han sido economías complementarias.

“Si somos eficientes podemos subir nuestro mercado de 28 millones de personas a 75-80 millones”, señaló.

Intercambio educativo es otra oportunidad de negocio

Además de exportar productos y servicios entre Colombia y Venezuela, hay interés en intercambiar y profundizar programas de educación superior, como posgrados y doctorados que se ofrecen en ambos países.

“Nuestras competencias en diplomados específicos del área de petróleo son muy interesantes para Colombia. El intercambio educativo es uno de los nichos importante”, dijo.

Posibles dificultades tras la apertura de frontera

A pesar de tener una gran lista de oportunidades de exportación y otras formas de negocios, Venezuela continúa enfrentando ciertas trabas que pueden ralentizar el tiempo del reinicio de operaciones comerciales formales con Colombia.

Pisella y Polesel señalaron que uno de los obstáculos principales es la situación del encaje legal en Venezuela, que se traduce en falta de acceso a créditos.

“Está en 78% pero debería estar en 12%. Para que la cifra disminuya, hay que frenar la inflación”, indicó Pisella.

Polesel explicó que cuando se piensa en crecer y en ampliar la capacidad de trabajo, muchas veces se requiere crédito. “Es algo que no tenemos en Venezuela. En Colombia sí hay. Esta es una debilidad importante de Venezuela”, dijo.

“Cuando no se tiene acceso a crédito y solo puede trabajarse con recurso propio, la capacidad de la industria es mucho más lenta”, reiteró la presidente de Consecomercio.

Además de ello, debe tomarse en cuenta que Venezuela está llegando siete años tarde a un mercado.

“Debemos trabajar con mayor velocidad si queremos aprovechar la oportunidad comercial. El sector público debe entender que hay que trabajar con mayor velocidad y tener voluntad política. Si no hay esa voluntad, si el público no comprende que el privado depende de decisiones que no están a su alcance, evidentemente iremos más lento”, aseguró Polesel.