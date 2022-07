Huella Digital | Gustavo Petro quiere olvidar su foto con el chavismo - Runrun

La vida política de Gustavo Petro no deja duda de su afinidad con las ideologías de izquierda: fue guerrillero y admiró la gestión de Chávez, hasta llegó a reunirse con él

Pero en 2018, Petro expresó en un tuit que en Venezuela no había socialismo, sino “una oligarquía que se roba el Estado, una minoría que gobierna para sí misma y viola los derechos de la mayoría”

Figuras del chavismo como Diosdado Cabello y «El Pollo» Carvajal aseguran que Petro recibió financiamiento desde Venezuela para sus campañas

El mandatario electo en Colombia ha dicho que «regresará» el interinato de Monómeros a Pequiven y a Pdvsa como primera maniobra presidencial

Después de 25 años de apoyo a la ideología chavista, Gustavo Petro, el próximo presidente de Colombia, busca desligar su propuesta de izquierda del gobierno de Nicolás Maduro con mucho equilibrismo y retórica evasiva.

El 19 de junio de 2022, Petro, de 62 años, ganó las elecciones presidenciales de Colombia y se convertirá en el primer mandatario de tendencia izquierdista que gobierne Colombia a partir del 7 de agosto.

Pero, hasta ahora, su agenda con respecto a Venezuela sigue en las lagunas de la incertidumbre.

En una reciente entrevista publicada en El País, tomó una postura neutral al advertir que «a Venezuela le iría mejor si su pueblo dialoga entre sí, en toda su pluralidad, y si son ellos los que toman sus decisiones sobre las elecciones y sus mecanismos. Nosotros (el gobierno de Petro) lo que tenemos es que ayudar».

La agenda política y comunicacional de Petro no menciona de forma específica las acciones que tomaría su magistratura respecto a temas como las relaciones diplomáticas con Venezuela y el estatus de los migrantes y desplazados que llegan a Colombia o atraviesan ese país.

La única mención al tema en su plan de gobierno (disponible en la web) es la garantía de los derechos humanos de las poblaciones migrantes en Colombia.

Pero en sus redes sociales, sobre todo en Twitter, se aprecia cómo su postura «neutral» se inclina más hacia el chavismo.

A los tres días de conocerse los resultados de las presidenciales colombianas, Petro publicó que había hecho contacto con Nicolás Maduro para restablecer sus relaciones diplomáticas.

Mientras que, hasta el día de la publicación de este texto, no manifestó haber conversado con alguna facción de la política venezolana opositora.

Me he comunicado con el gobierno venezolano para abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera. — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 22, 2022

Devolverá Monómeros a Pdvsa

El nombre de Juan Guaidó estuvo presente durante la campaña presidencial de Petro. El candidato de izquierda lo señaló como uno de los «responsables» de la dependencia de Colombia a las importaciones de productos agropecuarios.

Durante la presidencia de Iván Duque en Colombia, la figura de Guaidó se estableció como el presidente interino de Venezuela.

Y, en consecuencia, el interinato se incorporó al manejo de la empresa trasnacional Monómeros Colombo Venezolanos S.A., filial de Pdvsa. Actualmente, Monómeros se encuentra paralizada.

"Se le ocurrió al incapaz presidente entregarle la empresa de fertilizantes a su amigote Guaido, y su amigote Guido se la robó y ahora nos toca importar los fertilizantes de Rusia, Bielorrusia y Ucrania. El incapaz está a punto de quebrar la agricultura del país": @petrogustavo pic.twitter.com/W6jXJa5ahS — Colombia Humana (@ColombiaHumana_) April 24, 2022

En el marco de su campaña, Petro hizo alusión a la situación y criticó al próximo expresidente de Colombia por su manejo del asunto: «Se le ocurrió al incapaz presidente (Duque) darle la empresa a su ‘amigote’ Guaidó. Y el ‘amigote’ Guaidó se robó la empresa y nos dejó sin fertilizantes».

Los abonos de buena parte de la agricultura colombiana dependían de Monomeros colombo/venezolanos, la empresa se la regalo Duque a Guaidó despues de expropiarla y se la robaron. Ahora los abonos cuestan dos veces más a los agricultores colombianos.https://t.co/qiWlf8HnjT — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 2, 2022

El pasado guerrillero de Gustavo Petro

Según su autobiografía, publicada en noviembre de 2021, Gustavo Petro nació el 19 de abril de 1960 en Ciénaga de Oro, Córdoba, al noroeste de Colombia.

Cuando cumplió los 10 años, su familia se mudó a Zipakirá, a 29 km de Bogotá. Él describe su infancia como su etapa del «descubrimiento» de la filosofía política a través de la biblioteca de su padre.

Los libros de historia colombiana y economía también lo motivaron a graduarse como economista en la Universidad Externado de Colombia en 1982 y postularse hasta tres veces como presidente de su país en el futuro.

La vida política de Gustavo Petro no deja duda su afinidad con las ideologías de izquierda. En plataformas como Wikipedia o en los portales de medios internacionales como CNN marcan el año 1977 como el inicio de su vida política, cuando entra al grupo guerrillero colombiano Movimiento 19 de abril (M-19).

Los civiles armados secuestraban a políticos, embajadores y empresarios colombianos para exigir mayores libertades económicas y políticas para los partidos de izquierda no marxista en el país. En ese momento, Petro tenía 18 años.

Sus primeros cargos dentro de las instituciones los ocupó entre 1980 y en 1984, cuando fue personero y concejal municipal de la ciudad de Zipaquirá, al noroeste de Bogotá. En ambos casos, representaba al movimiento guerrillero influenciado ideológicamente por «El Che» Guevara, Salvador Allende y Fidel Castro.

Poco después, en noviembre 1985, el M-19 fue partícipe del Asalto al Palacio de Justicia, en Bogotá, con la intención de «penalizar» a las facciones del presidente Belisario Betancur por no cumplir un acuerdo de cese al fuego entre el Estado y las Guerrillas.

Pese a que en el atentado hubo más de 100 muertos, hasta ahora, no han sido procesados todos los involucrados.

Años más tarde, en una entrevista al CNN en 2013, Petro se desvinculó del asalto de 1985. El exguerrillero aseguró que estuvo preso desde octubre de 1985 hasta febrero de 1987 por el porte ilegal de armas y por cargos de «conspiración».

Durante su tiempo en prisión, se puso su alias de «Coronel Aureliano» en honor al personaje de la novela «Cien Años de Soledad», de Gabriel García Márquez.

«Cuando sucedieron los hechos de la toma violenta al Palacio de Justicia y la retoma aún mayor, mucho más violenta del Estado del Palacio de Justicia, yo estaba siendo torturado en una caballería del Ejército en la ciudad de Bogotá. Era un muchacho en aquel entonces y fui a parar a la cárcel después de la tortura», dijo.

En el año 1990, fue uno de los participantes de los acuerdos de paz con el gobierno de Belisario Betancourt para apaciguar los conflictos entre las guerrillas y el Estado. A partir de entonces, el grupo guerrillero pasará a ser el partido Alianza Democrática M-19.

Petro también fue una figura importante en la redacción de la Constitución colombiana de 1991 y como miembro de la Cámara de Representantes de Colombia hasta 1994.

Su relación con Chávez

Los vínculos de Petro con el chavismo se remonta a 1992, cuando Hugo Chávez planificaba los golpes de estado contra Carlos Andrés Pérez y Petro tenía un par de años fuera del M-19.

De acuerdo con los archivos digitalizados de la revista colombiana Semana, su relación con Chávez fue bastante estrecha.

Ambos líderes de izquierda compartieron mientras el venezolano visitaba Bogotá durante la reforma constitucional de Colombia de 1994.

El apoyo de Petro a la ideología chavista se mantuvo con la llegada de las redes sociales. El exguerrillero creó su cuenta de Twitter en 2009 para promover su primera campaña presidencial.

Poco después, publicaba comentarios a favor del gobierno de Chávez. Para ese entonces, Petro tenía su cargo como miembro de la Cámara de Representantes de Colombia.

preparando la campaña presidencial — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 23, 2009

La plataforma de preferencia para Petro es Twitter, donde se puede encontrar la gran mayoría de sus interacciones.

En 2010, expresó su apoyo tanto al gobierno de Chávez como a Piedad Córdoba, senadora colombiana para ese entonces y aliada del «movimiento bolivariano»’.

No estoy de acuerdo con que silencien a Piedad Cordoba, mientras Venezuela avanza en el pluralismo, Colombia retrocede — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 27, 2010

Cuando murió Hugo Chávez, el 5 de marzo de 2013, Petro alabó su memoria y gestión política en varios mensajes en Twitter.

Viviste en los tiempos de Chavez y quizás pensaste que era un payaso. Te engañaste. Viviste los tiempos de un gran líder latinoamericano — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 5, 2013

Asimismo, compartió una foto donde aparece junto a Chávez, cuando el venezolano visitó Bogotá para reforzar sus alianzas políticas después de sus intentos de hacer un golpe de Estado, estar preso por ello y ser liberado.

Una foto para el recuerdo pic.twitter.com/YG45ii8bWi — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 6, 2013

Petro, que para entonces retomó el cargo de alcalde de Bogotá, relató que la imagen fue tomada en 1994 en la Plaza Bolívar de la capital colombiana.

Caminamos en 1994 por lo que hoy es la 7a peatonal, ni el sabia que iba a ser presidente de Venezuela, ni yo alcalde de Bogotá — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 6, 2013

En esa ocasión, estaban organizando campañas de promoción para la ideología de izquierda y chavista en ambos países.

@valtuit si. Se fue un amigo y una esperanza. La gracia de la Esperanza es que es una flor que nace en jardines y nunca esta solitaria. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 6, 2013

Alcaldía, aseo y memoria

Gustavo Petro ganó la alcaldía de Bogotá en 2012. Entre sus primeras acciones destacaron desprivatizar los servicios de la ciudad, sobre todo el servicio de recolección de basura en la ciudad. La responsabilidad del aseo urbano estuvo en manos de la propia alcaldía durante su mandato.

Pero en diciembre de ese año, distintos medios de comunicación recopilaron las denuncias de grandes cúmulos de basura en la ciudad por falta de acción de la alcaldía, así como por la compra de 278 camiones de basura provenientes del gasto público y que no prestaban servicios.

El gerente de 'Aguas de Bogotá' seguirá siendo el gerente de 'Aguas de Bogotá' revitalizada. Se prepara creación de 'Aseo Bogotá' — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 22, 2012

La desprivatización de los servicios llevó a la alcaldía de Petro en Bogotá a una polémica. En diciembre de 2013, el Ministerio Público de Colombia destituyó a Petro de sus cargos y lo inhabilitaron de la vida política por 15 años.

Esto luego de acusaciones de malversación de fondos en la desprivatización del aseo urbano y «la grave emergencia que afrontó la ciudad para los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012».

Petro denunció que el Ministerio Público le propinó un «golpe de Estado» y llamó a los ciudadanos a protestar contra la decisión.

Ni la Constitución de Colombia, ni la ley permiten al Procurador destituir o suspender al Alcalde Mayor de Bogotá. — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 11, 2013

Desde Bogotá convocamos a todas las fuerzas democráticas del país, a toda la ciudadanía a movilizarnos contra el golpe de Estado. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 13, 2014

Movilización permanente de la ciudadanía ante el golpe de estado contra el gobierno progresista de Bogotá — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 13, 2014

Nuestros hijos no nos perdonaran que demos un pie atrás contra la tiranía; la injusticia y la arbitrariedad. Tod@s a la Plaza de Bolívar — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 13, 2014

El Ministerio Público de Colombia ratificó las acusaciones un mes después de su primera sentencia. Petro volvió a la alcaldía y culminó su mandato en el año 2015 con una gestión que varias ONG del país consideraron como «moderadamente positiva».

Aún así, el tema de los camiones de basura en Bogotá siguió siendo polémico hasta mediados 2019.

Polémicas transfronterizas

A partir del año 2015, cuando se incrementa la crisis alimentaria en Venezuela y empiezan las primeras olas migratorias hacia Colombia, Petro dedicó varias publicaciones a criticar la cobertura de los medios colombianos sobre el problema.

Mientras por televisión nos decian que en Venezuela no había comida morían miles de niños de hambre en la Guajira. pic.twitter.com/UdVLGZua8D — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 24, 2015

Nos indignaríamos si estos niños muertos fueran de verdad venezolanos, pero son colombianos y cesa la indignación pic.twitter.com/AxjoIIgdFN — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 8, 2016

En marzo de 2016, Petro lanzó un Tweet desacreditando directamente la escasez de alimentos en Venezuela.

El político colombiano alegó que visitó una red de supermercados en Caracas e insinuó que la cadena de noticias colombiana RCN producía desinformación al respecto.

Entre a un supermercado en Caracas y Miren lo que encontré? Me habrá engañado RCN? pic.twitter.com/EmZaGZNGKX — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 5, 2016

La publicación generó decenas de reacciones de venezolanos y colombianos, quienes lo criticaron por desvirtuar la realidad de la escasez que había en Venezuela.

Para esa ocasión, Petro había anunciado sus intenciones de volver a ser candidato presidencial en Colombia.

El tuit fue materia de duras críticas al político colombiano. Todavía en su tercera campaña presidencial muchos lo sacaron a flote.

.@petrogustavo Ojalá que en vez de mofarse de los padecimientos del pueblo vzlano nos ayudara con nuestros problemas — Rafael Uzcátegui (@fanzinero) March 6, 2016

Este es el tuit en el que Petro negaba la escasez en Venezuela. Fue en 2016 cuando ya el desabastecimiento era grave. Dos años después no quiere saber nada de Maduro, ni de Chávez, ni de Venezuela pic.twitter.com/nzXBf8vmjg — Roberto Deniz (@robertodeniz) May 29, 2018

Senador @petrogustavo, lo bueno de Twitter es que tiene memoria. Su defensa al régimen tiránico viene de años #PetroEsElMaduroColombiano https://t.co/TxR6hw947T — Natalia Bedoya (@natiibedoya) February 4, 2019

Este trino de 2016 es la prueba de que @petrogustavo le mintió a @VickyDavilaH cuando le dijo que la última vez que fue a Venezuela fue en el 2006. #TemorAPetro https://t.co/ENK8Bjf6Fi — Ani Abello (@ANIABELLO_R) March 13, 2021

Para esta fecha, ya los venezolanos habían bajado, en promedio, 8 kilos en un año por el hambre. Ese fue el momento que escogió Gustavo Petro para ir a Caracas y publicar este tuit. https://t.co/SXEjMI6qaP — Rodrigo Blanco Calderón (@atajoslargos) June 20, 2022

Su desligue del chavismo

2018 fue un año clave para la narrativa política de Petro mientras intentaba por segunda vez llegar a la presidencia de Colombia: en ese periodo se ven las primeras críticas hacia el gabinete de Maduro.

El 14 de marzo de 2018, Rafael Ramírez Colina, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, abrió un expediente con una petición pública para investigar la presunta financiación del PSUV a partidos de izquierda en el extranjero.

Entre ellos estaba el partido Colombia Humana, que promovía a Petro.

Consignamos ante la Comisión de Política Exterior de la @AsambleaVe, una solicitud de derecho de palabra e investigación por considerar que hay indicios que pudieran significar que la dictadura de @NicolasMaduro está financiando campañas extranjeras. pic.twitter.com/Sbcb6NL9sK — Rafael Ramírez Colina (@RafaelRamirezC) March 14, 2018

Al día siguiente, la gerente de campaña de Petro, Blanca Durán, negó las declaraciones de Ramírez Colina y cualquier vínculo entre Colombia Humana y el PSUV.

Meses después, se destaca una publicación de Twitter de Petro opinaba que no había socialismo en Nicaragua y Venezuela , sino “una oligarquía que se roba el Estado, una minoría que gobierna para sí misma y viola los derechos de la mayoría”.

En Venezuela como en Nicaragua no hay un socialismo, lo que hay es el uso de una retórica de izquierda del siglo XX para encubrir una oligarquía que se roba el estado, una minoria que gobierna para si misma y viola los derechos de la mayoría

https://t.co/m8fkJhisj8 — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 26, 2018

Que diferencia hay entre los estudiantes venezolanos que quieren democracia y los estudiantes colombianos que quieren democracia? — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 9, 2018

Posteriormente, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, cargó contra Petro en su programa «Con el Mazo Dando».

Incluso, reveló en en ese espacio televisivo que el colombiano «vino una vez (…) a pedir apoyo para su campaña (…) para Venezuela y ahora los chavistas le hieden».

En respuesta a Diosdado, Petro publicó un tweet en donde alegaba no tener ningún contacto o interés con el chavismo luego de la muerte de Hugo Chávez.

«No me interesa el apoyo a Maduro porque no hay revolución en una rosca que se perpetúa solo para captar rentas petroleras, eso no es una revolución», sentenció entonces Petro.

La última vez que hablé con Chávez fue en el año 2006 para salvar de una guerra a Colombia y Venezuela y luego fui a su funeral. No me interesa el apoyo a Maduro porque no hay revolución en una rosca que se perpetúa solo para captar rentas petroleras. Eso no es una revolución https://t.co/AhwKPS2qIx — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 15, 2018

La ida y vuelta de Gustavo Petro sobre el PSUV

Cuando Duque ganó las presidenciales en 2018, Petro se mantuvo publicando mensajes que parecían apoyar las políticas de Maduro, pero con la intención de criticar la gestión de Duque.

Al gobierno venezolano tambien le fracaso el concierto. El pueblo esta en otra parte. El pueblo quiere paz y democracia. Una inmensa oportunidad para los dos paises si el bombardeo gringo no se hace presente#NoALaGuerra pic.twitter.com/uWG7EnOCzf — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 22, 2019

En un solo año de gobierno y sin que hubiera pandemia, Duque mando a la pobreza un millón de personas que estaban en la clase media. Sucedió en el 2019. Al aferrarse a la economía moribunda del petróleo y el carbón, dejó empobrecer el país, tal cual como en Venezuela. — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 15, 2020

Su retórica llegó incluso a responsabilizar a Duque por las sanciones internacionales contra el chavismo e instituciones del gobierno.

Petro escribía que Duque había ayudado a «bloquear a Venezuela», lo que fomentaba el éxodo de venezolanos hacia Colombia.

Su propuesta para aminorar el movimiento migratorio era la exportación de alimentos hacia Venezuela.

Hoy es Duque uno de los mayores responsables del éxodo venezolano hacia Colombia al ayudar a bloquear a Venezuela. Es una política que le hace daño a los puestos de trabajo para colombiano(a)s. Sin caer en xenofobia ¿cómo disminuimos el éxodo?: Exportando alimentos a Venezuela — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 6, 2020

Por otra parte, durante la cuarentena del covid-19 en ambos países, Petro opinó que la gestión de Maduro fue mejor que la de Duque en materia sanitaria.

Venezuela tiene hoy un fuerte apoyo de China y Cuba para tratar la epidemia. Colombia esta sola. Solo nos apoyan si hablamos de guerra y no de vida. Es indispensable por tanto coordinar con el gobierno venezolano el trato del virus en la frontera https://t.co/zfzkFYHje1 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 25, 2020

Si le vendemos alimentos a Venezuela, los venezolanos no vendrían en masa a Colombia. En una propuesta así, ganamos todos. — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 31, 2020

Las críticas hacia el gabinete del PSUV solo se enfocarían hacia la dependencia de la economía venezolana al petróleo y su política extractivista. Pero, en ninguna oportunidad, Petro mencionó a la oposición venezolana como una alternativa viable a nivel político.

Lo que se desarrolla en Venezuela es una lucha frontal por el control de petroleo. Esa lucha puede fragmentar el pais con diversas facciones armadas como paso en el medio oriente. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 23, 2019

13. En América Latina hay una fuerte tendencia en el progresismo a mantener el capital fósil y mantener nuestra región como exportadora de materias primas extractivas. La izquierda venezolana lidera esta corriente.

Yo he propugnado por el cambio de ese paradigma. — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 18, 2021

«Maduro no es mi amigo»

Desde el comienzo de su tercera campaña presidencial, Gustavo Petro mantuvo una línea circunloquial sobre la gestión de Maduro y el éxodo venezolano.

Su única mención sobre el fenómeno migratorio de venezolanos a Colombia se registró el 9 de febrero de 2021, cuando expresó en un hilo de Twitter su apoyo por el proyecto de Duque de crear un estatuto especial para los migrantes.

La enorme inmigración venezolana tiene su origen en profundos errores de políticas económica del vecino país, que no estimuló la producción sino la extracción de petroleo, y del bloqueo, al cual ha ayudado el propio gobierno colombiano — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 9, 2021

El 20 de septiembre del 2021, Piedad Córdoba, exsenadora colombiana con fuertes conexiones con el chavismo, anunció que se uniría al Pacto Histórico (coalición de partidos de izquierda) que promovían la tercera campaña presidencial de Petro.

Me siento feliz por tantas muestras de cariño y apoyo que he recibido por el ingreso de Poder Ciudadano al #PactoHistórico, las he leído todas, muchas gracias!!#CorajeyCorazón✊🏼❤️ pic.twitter.com/iHKAl1Yrh7 — Piedad Córdoba (@piedadcordoba) September 20, 2021

Un mes después del anuncio de la integración de Piedad Córdoba a su campaña, Petro mantuvo una entrevista con la periodista Victoria Dávila.

La directora de la revista colombiana Semana le preguntó sobre su relación con Nicolás Maduro y el partido PSUV, así como su postura respecto a las acusaciones de EEUU de sancionar a los partidarios del PSUV por acusaciones de narcotráfico. Petro trató de dirigir la conversación exclusivamente al contexto de Colombia.

«Quieres conducirme a decir que yo soy amigo de Maduro. Y no soy amigo de Maduro», le dijo Petro a Dávila. «La última vez que fui a Venezuela fue en el 2006. (…) Ni en 2016, ni en 2017, ni en 2018, ni en el 2019 tuve contacto con Venezuela».

El escándalo Piedad Córdoba y los señalamientos del «Pollo»

Su relación con el chavismo retomará el foco de su campaña cuando Piedad Córdoba es acusada por mantener a personas retenidas bajo el secuestro de las FARC, así como de tener relaciones directas con Alex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro procesado por la justicia de Estados Unidos, y otros miembros del chavismo en Venezuela.

Petro tomó la decisión de excluir a Córdoba de su campaña un mes después a través de un mensaje de Twitter, pese a tener suficiente conocimiento antes de la vinculación de Córdoba con el chavismo.

Solicito a Piedad Córdoba suspender todas sus actividades dentro de la campaña, hasta que pueda resolver, ojalá, favorablemente, las sindicaciones jurídicas que se le hacen. — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 20, 2022

Poco después, en una entrevista a la cadena colombiana Blu radio, Petro admitió que incluir a Piedad Córdoba en su campaña «fue un error» y debía tomar «responsabilidad política» frente a ese problema. No hizo más declaraciones del tema hasta la fecha.

En paralelo con la polémica sobre Piedad Córdoba, también surgieron unas declaraciones de Hugo «El Pollo» Carvajal, exjefe de inteligencia venezolana detenido en España, respecto a la supuesta financiación de las campañas presidenciales de Petro por parte del PSUV.

La revelación la hizo Carvajal en octubre de 2021, y luego en marzo de 2022, el famoso miembro de inteligencia del chavismo reiteró que estaba dispuesto a declarar sobre las conexiones de Petro con Venezuela.

Por su parte, Petro no ha fijado posición pública respecto a estos señalamientos.

Exgeneral chavista Hugo ‘el Pollo’ Carvajal testificará contra Gustavo Petro en la Corte Suprema https://t.co/Za1DHKcBeX — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) March 17, 2022

Defensa del Pollo Carvajal aclara que sí tiene información sobre Gustavo Petro https://t.co/8TfEvir3im — Revista Semana (@RevistaSemana) April 25, 2022

Tampoco hizo mayor alusión sobre el tema migratorio o el chavismo en su tercera campaña presidencial, a excepción de las publicaciones presentadas al inicio del texto.

En todo ese tiempo, mantuvo lo que varios expertos consideraron como un «hermetismo» y solo se enfocó en referirse a la monoproducción petrolera que tuvo Chávez y que mantiene Maduro.

Chávez y Maduro llevaron a Venezuela a depender del Petróleo yo propongo que Colombia dependa de la agricultura, turismo, sobre la base del conocimiento.#PetroGanaDebate pic.twitter.com/ZV8SIzqYRI — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 24, 2022

No es tan fácil salirse de la foto

Pese a todos sus esfuerzos para desligarse del chavismo a nivel político, figuras públicas de Latinoamérica, tanto de izquierda como de derecha, revelan las conexiones de Gustavo Petro con la ideología chavista y la política venezolana.

Colombia puede llegar a tener el peor neocomunismo de la región, porque el Dr. Petro es mucho más inteligente que Chávez, más inteligente que Castillo, que el presidente Fernández de Argentina, el Dr. Petro es mucho más inteligente que Ortega el de Nicaragua. @canaltelecafe pic.twitter.com/AgAN5mtaQg — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 26, 2021

En Colombia, la revolución de los nadies avanza y envía mensajes esperanzadores a América Latina de compromiso con los más pobres y de relaciones de paz y amistad con los pueblos, como con #Venezuela.

Felicito a los hermanos @petrogustavo

y @FranciaMarquezM por este cambio. pic.twitter.com/ZVK2utFE48 — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) June 26, 2022

Su declaración más reciente sobre Nicolás Maduro y Venezuela fue el 05 de julio en la cadena W Radio. Como presidente electo, Petro reafirmó sus intenciones de mantener relaciones diplomáticas con Maduro, pero no lo invitará a su investidura como presidente.

También, admitió que tratará de regresar Monómeros a la empresa Petroquímica de Venezuela S.A (Pequiven), sin aclarar que la empresa está en manos del chavismo en estos momentos.

«Hubo una llamada como a los dos días, yo la hice para avisar el deseo nuestro de reconstruir las relaciones diplomáticas. A partir de allí sé que hay una relación entre la sociedad, no de nuestros gobiernos», dijo Petro.

Además, aceptó que el gobierno de Duque no invite a Maduro a su toma de posesión.