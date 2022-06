Nuevas restricciones a la migración venezolana dejó la Cumbre de las Américas - Runrun

Se esperara que aumenten las medidas restrictivas para disminuir el desplazamiento de la migración que está en situación vulnerable

Tras la celebración de la novena Cumbre de Las Américas, realizada en Los Ángeles California entre el 6 y el 10 de junio, Estados Unidos prometió ampliar hasta 20.000 su cuota de refugiados de las Américas para 2023 y 2024, con especial prioridad a los procedentes de Haití, mientras que los demás países se comprometieron a facilitar vías legales para recibir a inmigrantes, reseñó la BBC.

Las medidas incluyen que Estados Unidos y Canadá acojan a más trabajadores temporales y proporcionen vías para que las personas de los países más pobres trabajen en los más ricos.

Sin embargo, expertos coinciden en que lejos de ofrecer beneficios a la migración venezolana, el pacto migratorio firmado puede traer más restricciones que dificulten la salida del país.

Madison González, geógrafa con énfasis en migraciones internacionales, considera que es posible que se restrinjan las posibilidades de los venezolanos para emigrar. Ya que esta busca una migración que se movilice de forma segura, ordenada y regular.

“Es una incoherencia. Se quiere garantizar una migración segura, ordenada y regular pero no se reconoce el grupo de migrantes irregulares, un grueso de personas que están en una situación que no entra en ese conjunto, que necesitan protección. Tampoco se dan mecanismos para darle celeridad y rapidez a esa protección”, dijo.

Mariano de Alba, abogado especializado en derecho internacional y diplomacia, señala que la declaración sobre migración fue el tema más tangible y concreto que tuvo la Cumbre.

Ayuda financiera y asistencia

De acuerdo con de Alba, el pacto migratorio que dio fin a la reunión en California busca dar ayuda financiera y asistencia para que haya más oportunidades en las comunidades y países de los que estas personas se están yendo.

También tiene el objetivo de expandir mecanismos legales para que los migrantes puedan integrarse en otras sociedades de América Latina.

“Como el caso de México. Otra promesa que hizo EE.UU. fue acceder a recibir más ciudadanos de Haití, eso es una expansión para que haya una migración más segura”, explicó.

Según de Alba, el otro punto del pacto es la intención de humanizar el proceso migratorio.

“Las personas son sumamente vulnerables, llegan y son cooptadas por organizaciones criminales o son detenidas y metidas en sitios sin condiciones por mucho tiempo. Se busca humanizar más eso”, reiteró el abogado.

Más restricciones para los venezolanos

González señaló que según la declaración sobre migración de la Cumbre, se puede esperar que aumenten las medidas restrictivas para disminuir el desplazamiento del grupo grande de migrantes que estén en situación vulnerable.

En el caso de la migración venezolana, González indicó que, probablemente, se empezará a solicitar más visados para entrar en los países americanos.

“Estas medidas restringirán las posibilidades de los venezolanos para emigrar”, expresó.

Además, González señaló que parte del objetivo de esta declaración es financiar proyectos de integración para que los migrantes se queden en el país en el que están, evitar que usen estos países como trampolín a otros como Estados Unidos y España.

De acuerdo con la geógrafa, desde comienzos de año, España no concede la residencia humanitaria a venezolanos que provengan de un tercer país, es decir, otro que no sea Venezuela.

“Hasta el año pasado, era fácil tramitar la regularización de los venezolanos en España. Llegaban pedían asilo por diferentes motivos. Como eran venezolanos les daban residencia por razones humanitarias”, dijo la geógrafa.

Menor asistencia que a la Cumbre de Lima

Los días previos a la reunión que se celebra cada tres años para acercar a los países de América y el Caribe, jefes de estado como Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y Nayib Bukele, presidente de El Salvador, decidieron no asistir a la Cumbre en Los Ángeles.

“…No voy a asistir a la Cumbre, va en mi representación y en la del Gobierno, (el canciller) Marcelo Ebrard. No voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América…Creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos, la exclusión, el querer dominar sin razón alguna, no respetar la soberanía de los países…”, enfatizó López Obrador.

Los presidentes de Bolivia, Luis Arce, y Honduras, Xiomara Castro, adoptaron la misma actitud.

Además, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, faltó por problemas «de agenda», según su portavoz. Y su homólogo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, suspendió su participación porque contrajo COVID-19.

En la cumbre anterior, celebrada en Lima, 34 jefes de estados asistieron. A Los Ángeles solo acudieron 23 países.

Para González, la inasistencia de varios países a la reunión en California demostró la pérdida de influencia que enfrenta Estados Unidos, ya que la Cumbre de Las Américas es uno de los eventos con mayor repercusión a nivel americano.

Ambos expertos coincidieron en que la ausencia de México se debió a motivos políticos por no invitar a Nicaragua, Cuba y Venezuela.

Sin embargo, de Alba aseguró que México no participó con su presidente pero sí asistió su canciller.

“Entre los acuerdos que se conocen, México es uno de los que se ha comprometido a hacer más cosas”, indicó.

El abogado señaló que el Gobierno de México expandirá la cantidad de permisos de trabajo. Inicialmente eran 10 mil permisos, luego, aumentaron a 20 mil para aquellas personas provenientes de Centroamérica, y 20 mil adicionales para personas que son refugiados en México. “Esta es una manera de integrarlos a la fuerza laboral”, dijo.

De Alba reiteró que esta es una declaración de intenciones, por lo tanto no están claros los plazos ni cuando lo van a hacer.

A pesar de la falta de asistencia de algunos invitados, González consideró relevante la asistencia de España, por ser el sexto país en el mundo en recibir mayor cantidad de venezolanos.

Cada país tomará sus medidas

El paso a seguir que puede esperarse tras la declaración sobre migración de la Cumbre de Las Américas es hacer el monitoreo de lo que haga cada país. De acuerdo con de Alba hay que ver qué medidas toma en específico en cada país.

“Va a ser algo muy complicado, la implementación depende de la región, no de Estados Unidos”, aseveró de Alba.

El abogado señaló que EE.UU. se ha comprometido a aumentar instituciones financieras de la región como el Banco Interamericano de Desarrollo para otorgar préstamos. “Eso sí depende de Estados Unidos, por ser el único país del hemisferio que tiene capacidad de aumentar el financiamiento de esas ayudas”, dijo.

Por su parte, Gonzaléz reiteró que hay que observar cuáles son las implicaciones que tendrá la declaración.